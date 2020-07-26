Hollanda Havayolları'nda 'bayan yanı' vakası

Hollanda Kıraliyet Havayolları'nda seyahat eden Yahudi yolcu, kadın yolcunun yanına oturmasını istemedi. Görevliler tarafından kadının yerinin değiştirilmesi 'cinsiyet ayrımı' olarak değerlendirildi.

Hollanda'da, Sosyalist Parti (SP) Milletvekili Ronald van Raak ile eşine, geçtiğimiz yıl Hollanda Kıraliyet Havayolları'nda (KLM) New York - Amsterdam uçuşunda ortodoks Yahudi bir yolcunun yanında koltuklar verildi.

Yahudi yolcu, inancı gereği bir kadının yanında oturamayacağını söyledi.

Diğer Yahudi erkek yolcularla birlikte oturmak istediğini söyleyen yolcunun, Van Raak ve eşinin kaldırılmasını talep etmesi üzerine uçuş bir süre gecikti.

Yahudi erkeklerin hiçbirinin van Raak ve eşiyle oturmak istememesi üzerine, kabin görevlileri, Hollandalı çifti başka koltuklara yerleştirdi.

İNSAN HAKLARI ENSTİTÜSÜ'NE ŞİKAYET ETTİLER

Ronald van Raak, Hollanda'ya döndükten sonra, İnsan Hakları Enstitüsü'ne ayrımcılık şikayetiyle başvudu.

BBC'de yer alan habere göre, enstitü, incelemelerinin ardından KLM'nin, "cinsiyete göre yasaklanmış bir ayrım yaptığına" karar verdi.

Havayolu şirketinin, ayrımcı erkek yolcuyu değil, kurban konumundaki kadın yolcuyu dikkate alması gerektiğini vurgulayan enstitü, KLM'nin, personelini "kesinlikle cinsiyet ayrımı yapmaması" konusunda uyarmasını istedi.

SP Milletvekili van Raak, karardan memnun olduklarını belirterek, "Her kadının, KLM uçuşarında ayrımcılığa uğramayacağı güvencesi içinde olması, kamu yararına bir durum" dedi.

İSRAİL HAVAYOLLARI KURALLARI DEĞİŞTİRDİ

Yahudi bir yolcunun sebep olduğu bu olaydan sonra, KLM'nin suçlu bulunması İsrail Havayollarını da harekete geçirdi.

Van Raak'ın verdiği bilgiye göre, İsrail'de kadın yolcuların benzer durumlarla karşılaşması nedeniyle yaşanan protestolar üzerine İsrail Hava Yolları ( El Al), uygulamalarında değişikliğe gitti.

El Al kurallarına göre, başka bir yolcunun yanında oturmayı reddeden kişiler derhal uçaktan dışarı çıkarılıyor.

Hollandalı milletvekili, İnsan Hakları Enstitüsü kararından sonra, KLM'in de kısa süre içinde kuralları değiştirmesini beklediklerini söyledi.