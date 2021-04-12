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    Hollanda hükümetinden Müslümanlara Ramazan mesajı

    Hükümet, ülkede yaşayan Müslümanlar için Ramazan ayını kutlayan bir videolu mesaj yayınladı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 17:01
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    Hollanda hükümetinden Müslümanlara Ramazan mesajı

    Hollanda'da Müslüman toplumunun Ramazan ayı kutlandı.

    Hükümet tarafından paylaşılan videolu mesajda, Ramazan ayı kapsamında koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirler de sıralandı.

    Mesajda, “Korona zamanında Ramazan ayına alışmak zaman alacak. Yine de birlikte çok güzel bir zaman olmasını sağlayabiliriz.” denildi.

    CAMİLERDE ÜCRETSİZ YEMEK PAKETLERİ HAZIRLANACAK

    Sahur ve iftar vakitlerinde bir araya gelmekten ziyade görüntülü aramalar yapmanın daha güvenli olacağına dikkat çekilen mesajda, camilerde ücretsiz yemek paketlerinin hazırlanacağı ifade edildi.

    "Kurallara uyulduğu sürece, Ramazan pandemide de güzel olabilir. Hollanda hükümeti adına, herkese hayırlı Ramazanlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Hollanda hükümetinden Müslümanlara Ramazan mesajı ViDEO

    Hollanda hükümetinden Müslümanlara Ramazan mesajı #1

    Hollanda hükümetinden Müslümanlara Ramazan mesajı #2

    Hollanda hükümetinden Müslümanlara Ramazan mesajı #3

    Hollanda hükümetinden Müslümanlara Ramazan mesajı #4

    Hollanda hükümetinden Müslümanlara Ramazan mesajı #5

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