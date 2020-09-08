Hollanda, koronavirüs nedeniyle Yunan adalarına uçuşları durdurdu

Yunanistan'daki korona vaka sayılarındaki artış nedeniyle, Hollanda Yunan adalarına uçuşu durdurduğunu açıkladı.

Dünya genelinde koronavirüs vakalarındaki artış, tebirleri geri getirmeye başladı.

Avrupa'da vaka sayılarını kontrol altında tutan ülkeler, enfekte sayısı her geçen gün artan ülkelere karşı giriş çıkışlarda tedbirler almaya devam ediyor.

İNGİLTERE 7 ADA İÇİN KARAR ALMIŞTI

Bu kapsamda İngiltere dün, vaka sayılarındaki artış nedeniyle Yunan adalarından dönen vatandaşları için 14 günlük karantina şartı getirmişti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ülkelerine Crete, Lesvos, Mykonos, Santorini, Serifos, Tinos ve Zakynthos adalarından gelecek kişilerin kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri gerektiğini açıklamıştı.

BİR DARBE DE HOLLANDA'DAN

Yunanistan'ın en önemli gelir kaynaklarından biri olan ada turizmi, bu kararla darbe almıştı. İngiltere'nin ardından Yunan'a bir darbe de Hollanda'dan geldi.

Hollanda, ülkelerinden Yunan adalarına uçuşları durdurma kararı aldı.

Yunanistan'ı riskli ülkeler kategorisine alan Hollanda, sadece ülkeye dönüş için uçuşlara izin verecek.

Birçok Hollanda vatandaşı bu kararla birlikte rezervasyonlarını iptal ederken, Hollanda'nın Yunanistan Büyükelçiliği de vatandaşlarını ülkelerine geri götürmek için tur şirketleriyle çalışma başlattığı bildirildi.

Yunanistan'dan Hollandaya dönenlerin ise 10 gün karantinada kalacakları öğrenildi.