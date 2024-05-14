Hollanda polisi Filistin için toplanan göstericilere saldırdı Hollanda polisi, Amsterdam Üniversitesi kampüsü yakınındaki Filistin için yapılan protestoyu vahşice dağıttı.

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ensonhaber.com

Hollanda'nın farklı kentlerinde yer alan tüm üniversiteler, Filistin için ortak protesto gösterisi düzenledi.

Aralarında profesörler ve öğrencilerin de bulunduğu gösterici grupların, üniversitelerin İsrail'i destekleyip finanse ederek suç ortağı olduğu gerekçesiyle düzenlediği yürüyüş ve gösterilere çok sayıda kişi katıldı.

Utrecht kentinde bulunan Utrecht Üniversitesi'ndeki gösterilerde Bestuursgebouw yönetim binası önünde düzenlenen protestoya yaklaşık 1000 kişi katıldı. Protestoyu sessiz bir oturma eylemine dönüştüren göstericiler, Gazze Şeridi'nde ölenleri temsil etmek ve onurlandırmak için yere uzanarak eylemlerini sürdürdü.

Hollanda polisi göstericilere sert müdahalede bulundu

Amsterdam'da da Filistin için destek yürüyüşleri gerçekleşti.

Ancak Hollanda polisi, yapılan gösterileri engellemek istedi ve göstericilere saldırdı.

Göstericilere sert müdahalede bulunan Hollanda polisi, alışılmadık bir tepki gösterdi.

Coplarla saldıran polisler, göstericileri dağıtmaya çalıştı.