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Haber Merkezi

Hollanda'da mülteci krizi ile ilgili yeni bir kara alındı.

Ülkenin sağcı hükümeti, ülkeye gelen sığınmacı sayısını azaltmak için bir dizi sert önlem almaya devam ediyor.

Koalisyon ortakları ile bir araya gelen hükümet, "sığınmacı acil durum düzenleme yasası" isimli bir belge hazırladı.

Cuma günü bakanlar kurulunda onaylanması beklenen belgede, Hollanda'nın bir sığınmacı kriziyle karşı karşıya olduğu ve mevcut sığınmacı sisteminin sürdürülemez olduğu belirtildi.

Onaylanması beklenen yasada en dikkat çekici detaylar ise, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi için yapılacak çalışmalar oldu.

SÜREKLİ OTURMA İZİNLERİ KALDIRILACAK

Hükümet, bu yasa ile birlikte mültecilerin sürekli oturma izinlerini kaldırmayı ve mevcut beş yıllık oturma izinini üç yıla indirmeyi hedefliyor.

Hükümetin sert kurallarla uygulayacağı yasanın içeriği ise, yetişkin çocukların ebeveynleriyle birlikte Hollanda'ya gelmeleri ve evli olmayan mültecilerin partnerleri ile ülkeye giriş yapmasını yasaklıyor.

KALICI KONUT SAĞLANMAYACAK

Yeni yas aile birlikte, mültecilere verilen kalıcı konu desteğinde de değişikliğe gidildi.

Kalıcı konut desteğinin kaldırılmasını sağlayan yas aile birlikte mülteciler, kendilerine sunulan herhangi bir evi kabul etmek zorunda olacaklar.

SURİYELİLER ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLECEK

Hükümetin uygulayacağı yeni yasa, Suriyeli mültecilere karşı set kurallar içeriyor.

Buna göre, Suriye'nin bazı bölgeleri, "bu yıl içinde" güvenli olarak ilan edilecek ve bu alanlardan gelen, henüz işlenmemiş mülteciler geri gönderilebilecek.

Hükümet ayrıca, bu bölgelerden gelen oturma izni olan mültecilerin de geri gönderilmesi konusunda değerlendirmeler yapacak.

TAZMİNAT KALDIRILACAK

Hollanda, Kasım ayı sonundan itibaren sert sınır kontrolleri uygulamayı planlıyor.

Yasa, Almanya ve Belçika'dan sığınma talebinde bulunan göçmenleri durdurup geri göndermeyi amaçlıyor.

Ayrıca, mülteci dosyalarının uzun sürmesi nedeniyle ödenecek tazminatın kaldırılması da gündeme geldi.

MÜLTECİLER İÇİN 100 HÜCRE DAHA İNŞA EDİLECEK

Hollanda, BM kanallarıyla aldığı ek mülteci sayısını 500'den 200'e düşürmeyi ve başarısız sığınmacılar ile "kaçakların" sınır dışı edilmek üzere bekleyeceği 100 ek hücre inşa etmeyi planlıyor.

Sözde mülteci krizi, konut yetersizliğinden kaynaklanıyor ve sığınmacı sayıları resmi tahminlerin altında kalıyor.

2024 yılında sığınma başvurusu yapan kişi sayısının 50.000'e ulaşması bekleniyor.