Hollanda, Ukraynalı sığınmacılardan başka bir ülkeye gitmelerini istedi Hollanda, sığınmacı kabul merkezlerinde yer kalmadığı gerekçesiyle Ukraynalı sığınmacılardan kendilerine başka bir ülke bulmalarını istedi. Ukraynalı sığınmacılara gönderilen mektupta, "Bu mümkün değilse başka bir ülkede şansınızı denemenizi tavsiye ederiz" ifadeleri dikkat çekti.

Haber Merkezi

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, binlerce insanın ölmesine milyonlarca Ukraynalı'nın da ülkesinden ayrılmasına neden oldu.

Hal böyle olunca Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleyen Batılı ülkeler, Ukraynalı göçmenlere kapılarını açtı.

Ancak savaşın devam etmesiyle Avrupa'nın da Ukraynalı göçmenlere tavrı değişti.

HOLLANDA, UKRAYNALI SIĞINMACILARI GÖNDERMEYE ÇALIŞIYOR

Yakın zamana kadar Hollanda’ya gelen Ukraynalı sığınmacılar, kalıcı bir yer bulana kadar Utrecht kentindeki geçici sığınmacı kabul merkezine başvurarak, burada bekliyorlardı.

Bu kapsamda Hollanda, sığınmacı kabul merkezlerinde yer kalmadığı gerekçesiyle Ukraynalı sığınmacılardan kendilerine başka bir ülke bulmalarını istedi.

'BAŞKA BİR ÜLKEDE ŞANSINIZI DENEMENİZİ TAVSİYE EDERİZ'

Utrecht Güvenlik Bölgesi, Ukraynalı sığınmacılara birer mektup göndererek, kendilerine kalacak bir yer bulmalarını istedi.

Mektupta "Bu mümkün değilse başka bir ülkede şansınızı denemenizi tavsiye ederiz" dendi.

GÖÇ BAKANI 'SIĞINMACI KRİZİ' YAŞIYORUZ DEDİ

Öte yandan konuyla ilgili konuşan Sığınma ve Göç Bakanı Göç Bakanı Marjolein Faber, artık Hollanda’nın yeni sığınmacı kabul edecek kapasitesi bulunmadığını belirterek, “sığınma krizi” ilan ettiklerini duyurdu.

Aşırı sağcı bakanın bu açıklaması ise tartışmalara neden oldu.

Çünkü Avrupa Birliği (AB) Komisyonu daha önce, “sağlam ve kanıtlanmış hukuki gerekçeler oluşmadan tek taraflı sığınmacı krizi ilan edemeyeceği” konusunda Hollanda’yı uyarmıştı.

AÇIKLAMASINI DÜZELTTİ

Bakan Faber, hükümet içinden gelen uyarılar üzerine birkaç saat sonra sözlerini düzeltti.

Yasal olarak bir sığınmacı krizi bulunmadığını belirten Hollandalı bakan, toplumda böyle bir kaygı bulunduğunu söyledi.