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    Hollanda'da Apple mağazasında rehine krizi

    Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Apple mağazasına giren silahlı soyguncunun en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 23:49
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    Hollanda'da Apple mağazasında rehine krizi

    Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yerel saatle 18.00 sularında Apple mağazasına giren silahlı soyguncunun mağazada bulunan en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

    GÜVENLİK KORİDORU ALTINA ALINDI

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sev edilirken, Leidseplein’in büyük bir kısmı güvenlik kordonu altına alındı.

    Polis tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu dükkanda/yakınında ateşli silah taşıyan biri var, polis durumu kontrol altına almak için birçok (uzman) birimle birlikte olay yerinde" ifadeleri kullanılarak, "Yerel sakinlerden, girişimcilerden ve Leidseplein’deki çalışanlardan gelip dışarı bakmamalarını ve içeride kalmalarını istiyoruz" denildi.

    Söz konusu mağazada kaç kişinin bulunduğu ya da olayda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

    Hollanda da Apple mağazasında rehine krizi #1

    Hollanda da Apple mağazasında rehine krizi #2

    Hollanda da Apple mağazasında rehine krizi #3

    Hollanda da Apple mağazasında rehine krizi #4

    Hollanda da Apple mağazasında rehine krizi #5


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