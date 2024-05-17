Hollanda'da bir kadına psikolojik sorunları nedeniyle ötenazi onayı verildi Hollanda'da Zoraya Ter Beek'in "mental sağlık sorunları" gerekçesiyle yaptığı ötanazi başvurusu kabul edildi.

AA

Hollanda'da 29 yaşındaki kadına, "katlanılmaz mental acı" çektiği gerekçesiyle yakın zamanda yasalarda "tıbbi yardımlı ölüm" olarak tanımlanan ötanazi uygulanacak.

Başvuru sürecinin sonuçlanması yaklaşık 3,5 yılı bulan Ter Beek'a "mental sağlık sorunları" gerekçesiyle ötanazi uygulanacağı haberi, Avrupa'daki "yardımlı intihar" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ötenazi 2002'de kabul edilmişti

Ter Beek, psikolojik rahatsızlık gerekçesiyle yaptığı başvurunun kabul görmesi sebebiyle yaşanan tartışmaları anlayışla karşıladığını ancak Hollanda'da bu yasal hakkın 20 yıldır uygulandığını ve bundan yararlandığını dile getirdi.

Ölümcül hastalara ötanazi hakkı tanıyan ilk ülke Hollanda'da "iyileşme umudu bulunmayan ve katlanılmaz acı çeken"ler için "tıbbi yardımlı ölüm" yasası, 2002'de kabul edilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)