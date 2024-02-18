Hollanda'da Eritreli göçmenler sokakları savaş alanına çevirdi Lahey'de farklı görüşteki Eritreli gruplar taş ve sopalarla birbirleriyle ve polisle çatıştı, etraftaki araçları ateşe verdi. Olaylar kontrolden çıkarken çok sayıda polis yaralandı.

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AA

Hollanda'nın idari başkenti Lahey karıştı...

Lahey'de göçmenler sokağa indi.

Yerel medyaya göre Lahey'de Eritre hükümetini destekleyen bir grubun bir salonda toplandığını haber alan muhalefet yanlısı gruplar, taş ve sopalarla içeri girmeye çalıştı.

Müdahale eden polisler yaralandı

Binanın camlarını kıran, polis araçlarını ve otobüsleri ateşe veren protestoculara biber gazıyla müdahale edildiği ve çıkan olaylarda bazı polislerin yaralandığı belirtildi.

Olaylar kontrolden çıktı

Lahey Belediyesi Sözcüsü Robin Middel, basına yaptığı açıklamada, Opera konferans salonunda toplanan Eritre hükümeti yanlıları ile karşıt gruplar arasında başlayan şiddet olaylarının kontrolden çıktığını söyledi.

Polis araçları ve otobüsler kundaklandı

Lahey emniyetinin X hesabından yapılan açıklamada da Eritreli iki grubun Opera konferans salonunun bulunduğu Fruitweg Caddesi'nde taşlı kavgaya tutuştuğu ve polisin kamu düzenini sağlamak için müdahale ettiği belirtildi.

Protestocular çok sayıda polis aracıyla bazı otobüsleri kundakladı. Yangınlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)