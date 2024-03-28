Hollanda'da hayvanat bahçesindeki ineğe tecavüz etti Hollanda'da Mehmet A. isimli bir şahıs, hayvanat bahçesinde yaşayan Laura isimli ineğe tecavüz etti. Sapık şahıs yakalandı ve sınır dışı edildi.

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Hollanda'da yaşanan bir olay dünya kamuoyuna yansıdı.

Mide bulandıran olay, Enschede şehrinde yer alan Wooldrik Hayvanat Bahçesi'nde gerçekleşti.

Hayvanat bahçesinde bulunan Laura isimli bir ineğin davranışları, hayvanat bahçesi müdürü Erwin van Dam'ın dikkatini çekti.

Kamera görüntüsü ortaya çıkardı

Laura'nın hareketlerinden şüphelenen Dam, hayvanat bahçesine gizli bir kamera taktırdı.

Daha sonra ise gerçek, kamera görüntüleri sayesinde ortaya çıktı.

Görüntülerde, Mehmet A. isimli bir şahsın ineğe tecavüz ettiği görüldü.

İneğe tecavüz etti: Ahıra gittim ve adamı suçüstü yakaladım

Konuyla ilgili açıklama yapan hayvanat bahçesi müdürü Erwin, "Bir adam, kapanış saatinden sonra hayvanat bahçesine girdi ve inek Laura'yı bir ahıra çekti. Daha sonra pantolonunu tutarak dışarı çıktı, 29 Ocak'ta telefonuma bir kamera uyarısı daha geldi. Ahıra gittim ve adamı suçüstü yakaladım." ifadelerini kullandı.

Laura isimli ineğe defalarca tecavüz ettiği aktarılan 59 yaşındaki Mehmet A.'nın, Hollanda'da oturma izni olmadığı ortaya çıktı.

Oturum izni olmadığı da belirlendi: Sınır dışı edildi

Bu olayla beraber ülkede kaçak olarak yaşamını sürdürdüğü öğrenilen Mehmet A., sınır dışı edildi.

Öte yandan hayvanat bahçesi müdürü Erwin, sapık şahsın cezadan kurtulmasına şaşırdığını ifade etti.

Erwin, "Böyle bir şeyin olması tek kelimeyle rezalet. Laura'nın da duyguları var. İnsanların yanında oldukça stresli ve temkinli davranıyor." diye konuştu.