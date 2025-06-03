Hollanda'da hükümet düştü

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Hollanda'da siyasi belirsizlik havası hakim....

Hollanda'da 22 Kasım 2023 genel seçimlerinin ardından kurulan aşırı sağ ve merkez sağ koalisyon hükümeti, Geert Wilders'ın lideri olduğu Özgürlük Partisi'nin (PVV) çekilme kararıyla dağıldı.

IRKÇI WİLDERS KOALİSYONDAN AYRILDI

Irkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle uzun süredir tartışma konusu olan Wilders, koalisyon ortaklarının sığınmacı ve göçmen politikaları konusundaki taleplerini karşılamadığını gerekçe göstererek ayrılık kararını açıkladı.

Wilders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İltica planlarımızın altında hiçbir imza yok. PVV, koalisyondan ayrılıyor" ifadelerine yer verdi.

UZUN SÜREDİR GERİLİM YAŞANIYORDU

Ayrıca, Başbakan Dick Schoof'a, partisine mensup tüm bakanların hükümetten çekileceğini bildirdiğini belirtti.

Wilders'ın bu kararının, Schoof'un 11 yıllık iktidarının da sonunu getirmesi bekleniyor.

Hollanda'da 2023 seçimlerinde PVV, yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanarak birinci parti olmuş, Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi-Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) ile koalisyon hükümeti kurmuştu. Ancak Wilders'ın sığınmacı sayısını azaltmaya yönelik katı politikaları, koalisyon ortakları arasında uzun süredir gerilim yaratıyordu.

İLTİCA YASASI TARTIŞMALARI

Wilders, geçen hafta koalisyon ortaklarından iltica yasalarının sıkılaştırılması için "derhal destek" talep etmiş, ancak bu talebi kabul görmemişti. Hollanda Danıştayı, önerilen iltica yasasının "özensiz hazırlandığını" ve yasal sorunlar içerdiğini belirterek uygulanmamasını tavsiye etmişti. Wilders, bu tavsiyeyi "seçilmemiş bürokratların görüşü" olarak nitelendirerek sert bir şekilde eleştirmişti.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE

AFP'nin haberine göre, Wilders'ın koalisyondan çekilmesi, Hollanda'da erken seçim ihtimalini güçlendirdi.

Koalisyonun dağılmasıyla, 150 sandalyeli parlamentoda çoğunluk sağlanamaz hale geldi.

Siyasi analistler, önümüzdeki aylarda yeni bir seçim sürecinin başlayabileceğini belirtiyor.

WILDERS IRKÇILIĞI İLE BİLİNİYOR

Geert Wilders, İslam karşıtı ve göçmen düşmanı söylemleriyle tanınıyor. Daha önce camilerin ve Kur'an'ın yasaklanması, çifte vatandaşların haklarının kısıtlanması gibi anayasaya aykırı öneriler sunmuş, ancak koalisyon görüşmeleri sırasında bu taleplerinden geri adım atmak zorunda kalmıştı.

2014'te Faslılara yönelik ayrımcı ifadeleri nedeniyle dava edilmiş ve ayrımcılığa teşvik suçundan mahkum olmuştu.