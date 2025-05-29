Hollanda’da jelibon paketinden esrar çıktı

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Hollanda'da ilginç olay...

Kentte dünyaca ünlü bir markaya ait jelibonları yiyen aile, kısa sürede rahatsızlandı.

1 kiloluk aile boyu jelibon paketini bitiren aile, baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu.

ESRAR ÇIKTI

Hastanede yapılan testlerde, aile üyelerinin kanında yüksek miktarda esrara rastlandı.

Ailenin şüphesi üzerine incelenen jelibonlarda, esrar bulunduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, bu maddenin jelibonlara nasıl bulaştığını anlamak için polis soruşturması başlattı. Esrarın orijinal ürünlerde mi yoksa sahte paketlerde mi bulunduğu henüz belirsizliğini koruyor.

Hollanda Gıda Güvenliği Kurumu (NVWA), yapılan testlerde bazı paketlerde esrar tespit edildiğini doğruladı ve vatandaşları bu ürünleri tüketmemeleri konusunda uyardı.

FİRMA HAREKETE GEÇTİ

Üretici firma, olayı ciddiye aldığını ve tüketici güvenliğini ön planda tuttuğunu açıkladı. Polis ile iş birliği yaparak kontaminasyonun kaynağını araştıran firma, Ocak 2026 son kullanma tarihli tüm jelibon paketlerini Hollanda’da toplatma kararı aldı.

Diğer bölgelerdeki ürünlerin bu durumdan etkilenmediği ve güvenli olduğu belirtildi.