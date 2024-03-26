Hollanda'da Keukenhof lale bahçesi ziyarete açıldı 75'inci kez açılan bahçe hakkında "Lale Hollanda'nın ikonu" denildi. Bahçede yaklaşık 800 çeşit lale türü olduğu belirtildi.

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Hollanda'da dünyanın en büyük lale bahçelerinden biri, kapılarını meraklılara açtı.

Keukenhof bahçesi, 75'inci kez ziyaret edilmek üzere hazırlandı.

Lalenin neredeyse her türüne ev sahipliği yapan Lisse kentindeki Keukenhof'u Hollandalıların yanı sıra ağırlıklı olarak ülke dışından gelenler ziyaret ediyor.

Keukenhof, lalenin ömrünün kısalığından dolayı sadece 21 Mart ile 12 Mayıs arasında açık kalırken laleler, en güzel şeklini nisan ayının ortasında alıyor.

Keukenhof 75 Projesi Yürütücüsü Annemarie Gerards ve bahçenin ziyaretçileri, deneyimlerini anlattı.

"Lale Hollanda'nın ikonu"

Gerards, bahar aylarında Hollanda'yı ziyaret eden kişinin seyahat planında bahçeler ve laleler bulunmamasını hata olarak görüldüğünü belirterek şunları söyledi:

Lale, Hollanda'nın ikonu ve çoğu zaman yurt dışından Hollanda'ya gelenlerin asıl ziyaret sebebi.

"Yaklaşık 800 çeşit lale türü var"

Keukenhof'u, dünyanın en büyük ve en güzel lale bahçelerinden biri olarak tanımlayan Gerards, şöyle konuştu:

Ekimin ilk haftasından aralık ayının ortalarına kadar bahçıvanlarımız yaklaşık 7 milyon lale soğanını tek tek, elleriyle ekti. Burada yaklaşık 800 çeşit lale türü var.

Sezon 8 hafta sürüyor

Gerards, her yıl 1,4 milyon civarında kişinin burayı ziyaret ettiği bilgisini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Sezonumuz 8 hafta. Ziyaretçilerimizin yüzde 80'i Hollanda dışından gelenler. Gösteri alanımızda lalelerin kökeni ve Hollanda'ya nereden getirildiğini gösteren bölüm de bulunuyor.

Gerards, lalelerin sezon bitimine kadar yaşayabildiğini ve sezon sonunda canlılığını koruyanların sökülerek başka etkinliklerde kullanılmak üzere gönderildiğini söyledi.

"Renkleri çok sevdim"

Ziyaretçilerden Rus Yulia Mikhaylova, Hollanda ziyareti sırasında Keukenhof'u da görmeye geldiğini belirtti ve ekledi:

İlk defa geldim, bugün açılış günü ve burası harika. Burada özellikle renkleri çok sevdim. Hava bulutlu ve gri ama buradaki renkler bana mutluluk hissi verdi.

"İngiltere'de de bahçeler var ama bu kadar renkli değil"

Bahçenin renkleri ve kokusunu doyasıya yaşamaya çalıştığını anlatan Mikhaylova, "Bahar burada." ifadesini kullandı.

Londra'dan arkadaşlarıyla Keukenhof'u ziyaret eden 24 yaşındaki Charles Dudley, şöyle dedi:

Amsterdam'ı gezmeye geldik ve buraya uğradık. Daha önce gelmemiştim. Burası çok hoş. İngiltere'de de bahçeler var ama bu kadar renkli değil.

"Boyanmış hissine kapılıyorsunuz"

Bahçenin biraz yapaylık hissi de verdiğini dile getiren Dudley, şöyle konuştu:

Özellikle 'Yeşil Ev' bölümündeki lalelerin renklerine baktığınızda boyanmış hissine kapılıyorsunuz.



Birkaç hafta sonra daha fazla lale açtığında tekrar gelebilirim.

75'inci yıla özel etkinlikler

75'inci yılını kutlayan Keukenhof'un açılışını Hollanda Prensesi Margriet Francisca yaparken, bahçenin çeşitli yerlerinde bu yıla özel sergiler, konser ve gösteriler düzenleniyor.

Kraliyet ailesinin büyük destek verdiği bahçeyi, Hollandalılardan sonra en çok Almanlar, İngilizler, Çinliler ve ABD'liler ziyaret ediyor.

Tüm alanı gezmek bir gün sürüyor

Yaklaşık 32 hektar alana sahip Keukenhof'ta 40 bahçıvan çalışıyor.

7 binden fazla çim tohumunun ekildiği bahçede 15 kilometrelik yürüyüş yolu bulunurken, bahçenin ve sergilerin tamamını gezmek yaklaşık bir günü alıyor.

Lale ve bahçecilik sektörünün en önemli etkinliği

Keukenhof, Hollanda'nın süs çiçeği ve turizm sektörlerinin de önemli parçası haline gelirken, her yıl yeniden düzenlenen bahçenin tasarımcısı, moda trendlerinden ilham alarak çalışmasında katılımcıların isteklerini de uyguluyor.

Keukenhof aynı zamanda Hollanda'daki lale soğanı ve çiçek üreticilerinin ürünlerini sergilediği uluslararası platform olma özelliğini de taşıyor.

Ortak sergi açma fikriyle başladı

Bir grup lale üreticisinin 1949'da ortak sergi açma fikriyle başlayan ve ilk defa 1950'de kurulan Keukenhof'u ilk yıl 236 bin kişi ziyaret etmişti.

Ana vatanı Türkiye olmasına karşın Hollanda ile özdeşleşen lale, bu ülkenin ekonomisinde önemli bir yere sahip bulunuyor.

Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı eken Hollandalı üreticiler, bunların yarıya yakınını ihraç ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)