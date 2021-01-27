Avrupa ülkesindeki olaylar karşısında polis, güvenlik önlemlerini artırdı. Bazı bölgeler, polisle göstericiler arasında kovalamacaya sahne oldu.

Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına tepkiler sürüyor.

Polis, olayların üçüncü gecesinde 184 göstericiyi gözaltına almış, çoğu sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1741 eylemciye ise para cezası verilmişti.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Ülkede sokak kısıtlaması, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez uygulanıyor.

Dördüncü günde gözaltına alınanların sayısının 470'e çıktığı belirtildi. Gözaltına alınanlar; yasa dışı toplanma, vandallık ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekle suçlanıyor.

Dükkanlarda yaşanan yağma olaylarına karşı birçok işletme erken saatte kapatmak zorunda kaldı. Bazı araçlar ve yollarda kurulan barikatlar ateşe verildi. Polisle göstericiler arasında zaman zaman kovalamaca yaşandı.

Hollanda'da kısıtlama protestoları, dördüncü gününde devam etti ViDEO

POLİS, ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Belediyeler önlemlerini artırırken, polis toplu halde sokaklarda devriye gezdi.

Hollanda basını, diğer günlere kıyasla çoğu şehrin dördüncü gecede nispeten sessiz olduğunu, çevik kuvvet polisinin sadece Rotterdam'ın çeşitli yerlerine ve Amsterdam'ın Osdorp semtine müdahale ettiğini yazdı.

'ÇOCUKLARINIZI SOKAKTAN UZAK TUTUN' ÇAĞRISI

Öte yandan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, ailelerden çocuklarını olaylardan uzak tutmalarını istedi.

Bugün bir araya gelecek olan milletvekilleri, aşırı sağ partilerin ordunun beklemeye alınması yönündeki çağrıları üzerine ayaklanmaları görüşecek.