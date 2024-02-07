Hollanda'da koalisyon çıkmazı: Geert Wilders'in başbakan olma umutları azalıyor Wilders'in potansiyel koalisyon ortaklarından biri, müzakerelerden çekilme kararı aldı. Aşırı sağcı lider, hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

AA & Ensonhaber

Hollanda'da yapılan erken genel seçimi İslam karşıtı Geert Wilders'in liderliğini yaptığı Özgürlük Partisi (PVV) önde tamamladı.

Bu sonuca rağmen Wilders, geçtiğimiz kasım ayında yapılan seçimlerde tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşamadı. En az 3 partinin bir araya gelmesi gerekiyor.

Başbakan olma hedefiyle koalisyon görüşmelerine başlayan Wilders'in şansı azalıyor.

Wilders: Hayal kırıklığına uğradım

Wilders'in üç potansiyel ortağından biri olan Yeni Sosyal Sözleşme (NSC) Partisi, kamu maliyesine ilişkin endişeleri gerekçe göstererek koalisyon görüşmelerinden çekildi.

Kararın kendisi için beklenmedik olduğunu söyleyen Wilders, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Görüşmelerden çekilen parti: Boş sözler verme niyetimiz yok

NSC lideri Pieter Omtzigt, şu açıklamayı yaptı:

Hollanda halkına zaten boş olduğunu bildiğimiz ve bir sonraki hükümet tarafından yerine getirilemeyeceği sözler verme niyetinde değiliz.

Şansı 'yok gibi'

The Guardian'ın aktardığına göre, NSC olmadan Wilders'in çoğunluk hükümeti kurma şansı "yok gibi" görünüyor.

Aşırı sağcı Wilders, seçim manifestosunda cami ve Kur'an-ı Kerim'in yasaklanması gibi anayasaya aykırı önlemlerin yanı sıra potansiyel ortakları tarafından reddedilen AB'den ayrılmaya yönelik "Nexit" referandumu gibi girişimlerden de vazgeçeceğinin sözünü vermişti.

"Omtzigt havlu atıyor, anlamadım"

Wilders, "Hollanda bu kabineyi istiyor. Biz bugüne kadar görüşmelerde bulunurken, şimdi ise Omtzigt havlu atıyor. Anlamadım." dedi.

Erken seçim ihtimali

Hollanda'da siyasi partiler arasındaki koalisyon müzakerelerinin aylar sürdüğü biliniyor. 2021 seçimlerinde Rutte'nin partisi hükümeti 271 günde kurabilmişti.

Mevcut zorlu siyasi tabloda koalisyon görüşmelerinin çıkmaza girmesi halinde erken seçim kararının alınması da ihtimaller arasında bulunuyor.