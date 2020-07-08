Operasyonda görüntülenen odalarda dişçi koltuğu, pense ve neşter gibi aletler ele geçirildi.

Hollanda polisi, nakliye konteynerleri içine gizlenmiş işkence odalarını ve hücreleri ortaya çıkardı.

Polis baskını, EncroChat üzerinde yer alan şifreli mesajlarının kırılmasıyla düzenlendi.

Polisin verdiği ilk bilgilere göre bir tür çete, rakip çete üyelerini rehin alıp, işkence yapmak için konteynerler içine işkence odaları kurdu. Çetenin elinde ayrıntılı bir planın olduğu bilgisi üzerine baskının düzenlendiği açıklandı.

İŞKENCE ODALARI ORTAYA ÇIKTI

Operasyon, 22 Haziran'da Hollanda-Belçika sınırında bulunan Wouwse Plantage'da yapıldı. Yetkililere göre, 7 konteynerin içinde işkence odaları ve hücreler bulunduktan sonra, kaçırma ve saldırı şüphesiyle en az 6 kişi tutuklandı.

PENSE, NEŞTER, KELEPÇE...

Görüntülerde bir dişçi koltuğu, pense, neşter ve tavana tutturulmuş kelepçeler dahil olmak üzere pek çok işkence aleti dikkat çekti. Polis, odaların ses yalıtımlı olduğunu da doğruladı. Polise göre, işkence aletleri potansiyel mağdurlarda kullanılmadan önce ele geçirildi.

Hollanda'da konteynerler içinde işkence odaları bulundu VİDEO

BİR YER DAHA KEŞFEDİLDİ

Polis ayrıca, Rotterdam şehrinde de suçluların kullanacağını düşündüğü başka bir gizli yer daha keşfetti. O mekanda da toplamda 25 silah, polis üniformaları ve teçhizatları ele geçirildi. Zanlıların kurbanları kaçırmak için kendilerini polis memuru süsü vermeye hazırlandıklarını konuşuluyor.