Hollanda'da Netanyahu'yu tutuklama önergesi kabul edildi

AA & Ensonhaber

Hollanda Parlamentosu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin yapıldığı sırada muhalefet partili milletvekili Kate Piri ve beraberindeki 5 milletvekilinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrinin uygulanması için sunduğu önerge oy çokluğuyla meclisten geçti.

Önergede hükümetten Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararının Mahkemeye taraf olan tüm ülkelerce uygulanması için çaba gösterilmesi istenirken Hollanda'nın da bu tutuklama kararına uyması ve Netanyahu ile acil olmayan tüm temasların derhal dondurulması talebi yer aldı.

Piri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Geert Wilders'in partisi PVV ve Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi vekillerinin önergeye karşı oy kullandığını belirtti.

YAPTIRIM ÇAĞRISI

Hollanda Parlamentosu'nda kabul edilen bir diğer önergede de Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yerleşim Bölgeleri Konseyi Başkanı Yossi Dagan'a karşı Avrupa Birliği yaptırımlarının desteklenmesi istendi.

Dagan, Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders'i aralık ayında Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden birinde yapılması planlanan programa davet etmişti.

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.