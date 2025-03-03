Hollanda'da sergilenen tablonun çalıntı olduğu ortaya çıktı

DHA

Hollanda'nın Gouda Müzesi'nde sergilenen ve ressam Pieter Bruegel de Jonge'a ait olduğu düşünülen bir tablonun, 50 yıl önce Polonya Ulusal Müzesi'nden çalındığı ortaya çıktı.

Çalıntı sanat eserleri listesinde yer almadığı halde müzeye ödünç olarak getirilen eser, kimliği belirsiz bir kişiden alınmıştı.

POLONYA TABLOYU GERİ İSTEDİ

Olayın fark edilmesiyle birlikte, eserle ilgili inceleme başlatıldı.

Polonya yetkilileri tabloyu geri talep ederken, hukuki yardım talebinde bulunduklarını açıkladı.

BRUEGEL AİLESİ

Pieter Bruegel the Younger, 16. yüzyıl Flaman ressamı Pieter Bruegel the Elder'ın oğludur ve babasının eserlerini kopyalayarak ün kazanmıştı.

Bruegel Ailesi, sanata katkılarıyla tanınan ve sanat tarihine damgasını vuran önemli bir ressamlar hanedanıdır.

780 BİN EUROYA SATILDI

Benzer bir durum, birkaç yıl önce Fransız bir ailenin evlerinde asılı duran ve 'Köy Avukatı' adlı eseri içeren bir tablonun orijinal olduğunu keşfetmesiyle yaşanmış, tablo 780 bin euroya satılmıştı.

Ayrıca, Almanya'da 17. yüzyıla ait iki değerli tablo yol kenarına atılmış olarak bulunmuş ve bunların Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten ve İtalyan Pietro Bellotti'ye ait olduğu tahmin ediliyor.