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    Hollanda'da uyuşturucu baronu Tse Chi Lop yakalandı

    Dünyanın en çok arananlar listesinin başında olan ve 'Çinli El Chapo' olarak da bilinen Tse Chi Lop, Hollanda'daki Schiphol Havalimanı'nda polisler tarafından yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 17:23
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    Hollanda'da uyuşturucu baronu Tse Chi Lop yakalandı

    Meksikalı uyuşturucu baronu 'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman ve Pablo Escobar'la kıyaslanan ve yılda 519 milyar TL getirisi bulunan Asya-Pasifik arasındaki yasa dışı uyuşturucu satışı ağını yönetmekle suçlanan Çinli Tse Chi Lop, Hollanda'da yakayı ele verdi.

    AKTARMA YAPARKEN YAKALANDI

    Avusturya Federal Polisi'nin operasyonuyla, Tayvan'dan Çin'e giden uçak seferinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda aktarma sırasında yakalandı.

    Tse Chi Lop

    ÇAY PAKETİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATI

    ​Lop'un Avusturya’ya giren uyuşturucuların yüzde 70'inden sorumlu olduğu tahmin edilirken, şebeke için çalışanların uyuşturucuları çay paketlerine gizleyerek ülkeye soktuğu ifade edildi.

    Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, uyuşturucu şebekesinin yıllık gelirinin 2018'de 8 milyar dolar (yaklaşık 59.5 milyar TL) olarak belirlendiğini, ancak bu rakamın 17.7 milyar dolara (yaklaşık 131.2 milyar TL) kadar çıkabileceğini açıkladı.

    Tse Chi Lop

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