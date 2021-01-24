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Hollanda'da uyuşturucu baronu Tse Chi Lop yakalandı

Hollanda'da uyuşturucu baronu Tse Chi Lop yakalandı

Dünyanın en çok arananlar listesinin başında olan ve 'Çinli El Chapo' olarak da bilinen Tse Chi Lop, Hollanda'daki Schiphol Havalimanı'nda polisler tarafından yakalandı.