Hollanda'daki dev lalebahçesi Keukenhof, 76. yılını ziyaretçilerle kutluyor

AA & Ensonhaber

Hollanda’nın Lisse kasabasında yer alan ve "dünyanın en büyük lale bahçelerinden biri" olarak kabul edilen Keukenhof, bu yıl 76’ncı kez ziyaretçilerini büyüleyici renkler ve kokularla karşılamaya başladı. Tam 32 hektarlık bir alana yayılan bu görkemli bahçede, 40 bahçıvanın titizlikle ektiği 7 milyon lale soğanı, baharı adeta bir tabloya dönüştürüyor.

Keukenhof yöneticilerinden Annemarie Mesman, her yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin bu çiçek cennetini ziyaret ettiğini belirterek, bu yıl bahçenin 20 Mart - 11 Mayıs tarihleri arasında her gün 08.00 ile 19.00 saatleri arasında gezilebileceğini ve çeşitli etkinliklerle renkleneceğini söyledi.

"SANKİ BİR TABLOYA ADIM ATMIŞ GİBİYİM"

Keukenhof’un uluslararası ziyaretçileri ise hayranlıklarını gizleyemiyor. Bahçeyi ilk kez gören Rus ziyaretçi Asia Mironovich, “Laleler zaten en sevdiğim çiçeklerdi, ama burada bin bir çeşit rengini görmek, kendimi adeta cennetteymişim gibi hissettirdi” diyerek büyülenmiş duygularını dile getirdi.

Paris’ten erkek arkadaşıyla gelen Irene Picco da etkisini şu sözlerle anlattı:

Çiçeklerin kokusu baş döndürücü, renkler ise bir ressamın paletinden fırlamış gibi. Kendimi bir resmin içinde yürüyormuş gibi hissediyorum. Burası gerçeküstü bir güzellik.

Filipinler'den tatil için Hollanda’ya gelen Kristine Burgos ise Keukenhof’un doğayla bütünleşen huzuruna dikkat çekti:

Çiçeklerin çeşitliliği inanılmaz. Renkleri, kokuları, doğallığı ve kuş sesleriyle burası sadece bir bahçe değil, bir ruh dinlenmesi.

LALELERİN KÖKLERİ ANADOLUDA, EFSANESİ HOLLANDA'DA

Her yıl 4 milyardan fazla lale soğanı üreten Hollanda, bu ürünlerin yaklaşık yarısını ihraç ederek ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ana vatanı Türkiye olan ancak Hollanda ile özdeşleşen lale, Keukenhof sayesinde küresel vitrine taşınıyor. Bahçe yalnızca bir gezinti alanı değil; aynı zamanda Hollandalı üreticilerin çiçekçilikteki ustalığını sergilediği bir uluslararası vitrin konumunda.

1950 yılında kapılarını ilk kez açtığında 236 bin kişinin ziyaret ettiği Keukenhof, bugün ziyaretçilerinin %80’ini yabancı turistlerin oluşturduğu dev bir turizm markası haline geldi. En çok ilgi gösteren ülkeler arasında Almanya, Fransa, İngiltere, Çin ve ABD öne çıkıyor.

Renklerin dans ettiği bu bahar şölenini görmek isteyenler için Keukenhof, yine unutulmaz bir deneyim sunmaya hazır. Eğer doğanın sanata dönüştüğü bir yer görmek istiyorsanız, burası tam da o düş gibi köşe.