Hollandalı psikologdan itiraf: Hastalarıma intihar ilacı verdim

Brabant bölgesinde yaşayan psikolog Wim van Dijk, 100'den fazla hastasına intihar ilacı olarak bilinen 'Middel X' isimli ilaç verdiğini itiraf etti.

Hollandalı Psikolog Wim van Dijk, Volkskrant gazetesine verdiği röportaj ile dünya gündemine oturdu.

HASTALARINI İNTİHARA SÜRÜKLEDİ

İnsanların kullandıktan kısa bir süre sonra yaşamını sonlandıran "Middel X" isimli ilaç hakkında konuşan Wim van Dijk, bu ilacı hastalarına kullandırdığını açıkladı. Psikolog, söylediklerinin sonuçlarının farkında olduğunu ancak bunun umurunda olmadığını vurguladı.

Volkskrant'ın haberinde Dijk'in, itiraflarıyla ötenazi yasasıyla ilgili tartışmanın büyümesini amaçladığı belirtildi.

YASAKLI İLAÇ

Haberde, 'intihar pudrası' ve 'ölümcül toz' olarak adlandırılan ilacın, satışının ve dağıtılmasının Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından yasaklamasına rağmen yasa dışı yollarla elde edilebildiği de yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Röportajın ardından Eindhoven polisi tarafından gözaltına alınarak sorgulanan 78 yaşındaki Dijk hakkında, 'intihara yardım etme' ve 'ilaç kanunlarını ihlal' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.