- Haberler
- Dünya Haberleri
- Hollandalı psikologdan itiraf: Hastalarıma intihar ilacı verdim
Hollandalı psikologdan itiraf: Hastalarıma intihar ilacı verdim
- AA
- 24.10.2021 - 09:40
Hollandalı Psikolog Wim van Dijk, Volkskrant gazetesine verdiği röportaj ile dünya gündemine oturdu.
HASTALARINI İNTİHARA SÜRÜKLEDİ
İnsanların kullandıktan kısa bir süre sonra yaşamını sonlandıran "Middel X" isimli ilaç hakkında konuşan Wim van Dijk, bu ilacı hastalarına kullandırdığını açıkladı. Psikolog, söylediklerinin sonuçlarının farkında olduğunu ancak bunun umurunda olmadığını vurguladı.
Volkskrant'ın haberinde Dijk'in, itiraflarıyla ötenazi yasasıyla ilgili tartışmanın büyümesini amaçladığı belirtildi.
YASAKLI İLAÇ
Haberde, 'intihar pudrası' ve 'ölümcül toz' olarak adlandırılan ilacın, satışının ve dağıtılmasının Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından yasaklamasına rağmen yasa dışı yollarla elde edilebildiği de yer aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Röportajın ardından Eindhoven polisi tarafından gözaltına alınarak sorgulanan 78 yaşındaki Dijk hakkında, 'intihara yardım etme' ve 'ilaç kanunlarını ihlal' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.