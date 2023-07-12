Hollanda'nın Türk kökenli bakanı, gözünü başbakanın koltuğuna dikti Türkiye düşmanlığıyla bilinen Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, Başbakan Mark Rutte'nin partisi VVD'nin genel başkanlığı için adaylığını duyurdu.

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Hollanda’nın Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, Türk düşmanlığı ile biliniyordu.

Öyle ki Yeşilgöz, daha önce yaptığı açıklamalarda, Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunmuştu.

Yine Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da, sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türk kökenli milletvekilinden de biriydi.

Son olarak Tuncelili Adalet Bakanı Yeşilgöz, polis memurlarının başörtüsü takmasını yasakladı.

Rutte'nin koltuğuna göz koydu

Her fırsatta Türkiye karşıtlığıyla bilinen Yeşilgöz'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Hollanda'da göç politikası konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine koalisyon hükümeti dağılmıştı.

Görevini bırakacağını açıklayan Başbakan Mark Rutte'nin yerine ise Dilan Yeşilgöz talip oldu.

Adaylığını açıkladı

Muhafazakar Demokrasi için Halk Partisi'nden (VVD) Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, parlamento seçimlerinin ardından aktif siyaseti bırakacağını açıklayan Başbakan Mark Rutte'den boşalacak koltuk için adaylığını duyurdu.

Yeşilgöz, seçilmesi halinde VVD'nin ilk kadın lideri olacak.

Partideki diğer önde gelen siyasetçilerin ise parti başkanlığı için adaylıklarını açıklamayacakları ifade edilirken, parti liderlerinin bu hafta Yeşilgöz'e desteklerini açıklamasının beklendiği belirtildi.

Dilan Yeşilgöz kimdir?

Öte yandan Terör örgütü PKK ve eklentili sol terörist örgütlerin militanı olarak 1984’de Hollanda’ya kaçan Yücel Yeşilgöz’ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, babasının misyonunu sürdürüyor.

Tuncelili ve 1977 doğumlu olan Dilan Yeşilgöz, 2014 yılında doktor Rene Zegerius ile evlendi.

Yeşilgöz; çok iyi seviyede Felemenkçe, İngilizce ve Kürtçe biliyor.

2017’den beri Hollanda Parlamentosu üyesi olan 46 yaşındaki Yeşilgöz, 2021'de Hollanda'da Ekonomik İşler ve İklim Politikası Devlet Bakanı olarak atanmıştı ve geçen yıldan beri Güvenlik ve Adalet Bakanı olarak görev yapıyor.