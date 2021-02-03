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    Hollywood tabelasını değiştiren 6 kişi tutuklandı

    Instagram'ı protesto etmek isteyen 6 kişi, Hollywood tabelasını değiştirmelerinin ardından tutuklandı.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 16:19
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    Hollywood tabelasını değiştiren 6 kişi tutuklandı

    ABD'nin Los Angeles'taki Mount Lee Tepesi'nde bulunan Hollywood tabelasında değişiklik yapıldı.

    Meşhur "Hollywood" tabelası, "Hollyboob" meme anlamına gelen (Boob) ile değiştirildi.

    "Hollywood" yazısındaki 'W' ve 'D' harflerinin 'B' harfi ile değiştirilmesiyle 'wood' kelimesi, Türkçe 'meme' anlamına gelen argo ifade olan 'boob'a dönüştüren 6 kişi gözaltına alındı.

    6 KİŞİ YAKALANDI

    Los Angeles Polis Teşkilatı’ndan (LAPD) yapılan açıklamada, güvenlik kameralarında 5 erkek ve 1 kadının tespit edildiği bunu üzerine harekete geçilerek bir yetişkin derginin kurucusu Julia Rose’un da aralarında bulunduğu grubun gözaltına alındığı ifade edildi.

    Tabelaya kalıcı zarar verilmemesi nedeniyle söz konusu kişilerin daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

    Hollywood tabelasını değiştiren 6 kişi tutuklandı #1

    ROSE: INSTAGRAM'I PROTESTO ETMEK İSTEDİM

    Öte yandan Rose, çıplak fotoğraflarından dolayı hesabını askıya alan sosyal medya platformu Instagram'ı protesto için böyle bir eyleme kalkıştığını söyleyerek, "Benim fotoğraflarımı sansürleyen Instagram'ı protesto etmek istedim. Başardığıma inanıyorum." dedi.

    EYLEM İÇİN 6 AY UĞRAŞTILAR

    Gözaltına alınanların arasında, model Julia Rose'un da bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan gruptaki bir diğer isim olan YouTube fenomeni Jack Tenney de bu fırsatı tepmek tepmek istemediği için Rose'a eşlik ettiğini, bu 'şov' için aslında 6 aydır uğraştıklarını anlattı.

    YAZIYA MÜDAHALE SUÇ SAYILIYOR

    Santa Monica Dağları'nda bulunan Hollywood Hills'in Mount Lee Tepesi'nde büyük harflerle yazan “Hollywood” yazısı, bir Amerikan kültürü simgesi olarak biliniyor. 1923 yılında tahta ve sac levhadan yapılan, 1978 yılında yıkılıp çelikten tekrar takılan ikonik yazıya müdahale edilmesi iyi bir amaçla olsa bile suç teşkil ediyor.

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