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    Hollywood'da evsizlerin sayısı arttı

    Hollywood'da evsizlerin sayısı arttı

    Koronavirüs nedeniyle evsiz sayısı 66 bine çıkan Hollywood'da suç oranı arttı. Ünlü isimler Hollywood'u tek tek terk etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 04:16
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    Hollywood'da evsizlerin sayısı arttı

    Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan yıldızların vazgeçilmez mekanı  Hollywood, artık eski günlerinden çok uzak.

    Şöhret olma hayaliyle Hollywood'a gelenlerin yasadığı evsiz kampları, Amerikan rüyası hüsranla sonuçlanmış birçok kişiyi barındırıyordu.

    Buna koronavirüs salgını nedeniyle işlerini kaybedenler eklenince bölgede evsiz sayısı 66 bine çıktı.

    Bunların 8 bin 250'si, son 1 yılda sokakta kalmaya başladı. Artık milyonlarca dolarlık evlerin hemen yanında evsizler yaşıyor.

    Hollywood da evsizlerin sayısı arttı #1

    SALDIRILAR ARTTI

    Bir zamanlar şöhretlerin gezdiği kaldırımlarda artık evsiz çadırları var. Evsizlerden kaynaklanan saldırı olayları arttı.

    Kadınlar saldırıya uğruyor, bölge sakinleri evlerinin bahçesinde evsizlerle karşılaşıyor. Bu durum, Hollywood'da tersine göç başlattı. Bölge sakinleri artık kenti terk ediyor.

    Hollywood da evsizlerin sayısı arttı #21977 yapımı Hulk dizisinde başrolü oynayan Lou Ferrigno, Hollywood'u terk edenler arasında.

    Hollywood da evsizlerin sayısı arttı #32 kez Oscar'a aday gösterilen senarist Renee Taylor da giden isimlerden

    Hollywood da evsizlerin sayısı arttı #4Yunan vatandaşı olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson artık Avrupa'da kalacaklarını açıkladı.

    Hollywood da evsizlerin sayısı arttı #5Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman sadece film çekmek için Hollywood'a gidiyor.

    Hollywood da evsizlerin sayısı arttı #6Milyarder Elon Musk, Hollywood'daki evini satıp Teksas'a yerleşti.

     

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