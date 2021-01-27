Holokost nedir? 27 Ocak Uluslararası Holokost Anma Günü nedir?

Adolf Hitler'in Nazi Almanyası döneminde, yaklaşık 6 milyon Yahudinin sistemi bir şekilde öldürüldüğü soykırım, yıldönümünde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Holokost nedir?

2. Dünya Savaşı döneminde Polonya’daki Auschwitz-Birkenau toplama kampında tutulan esirlerin kurtarılışının yıldönümü olan 27 Ocak’ta her yıl, tüm dünyada Yahudi Soykırımı’nın kurbanları anılıyor.

Vatandaşlar tarafından araştırılan holokost nedir, holokost anma günü nedir gibi soruları merak konusu oldu.

HOLOKOST NEDİR?

Holokost, Adolf Hitler Nazi Almanyası döneminde, Heinrich Himmler liderliğindeki SS güçleri tarafından yaklaşık 6 milyon Yahudi'nin sistemli bir şekilde öldürüldükleri soykırım olarak tanımlanır.

Holokost sözcüğü, İbranice "olah" kavramının Yunanca çevirisidir. Olah, Yahudilikte tamamen yakılan bir tür adaktır. Holokost sözcüğü (Yunanca: holókauston), "holos" (tüm, komple) ve kaustos (yakılmış, köz olmuş) sözcüklerinin birleşiminden oluşur ve tamamen yakılmış, yanıp kül olmuş anlamına gelir. Kaustos sözcüğünün kökü yakmak anlamına gelen kalein sözcüğüne dayanır.

Holokost'un hedefinde Yahudilerin olmasının nedeni olarak Hitler'in Yahudilerden nefret etmesi ve onları dünyadaki tüm problemlerden sorumlu tutması gösterilir.

SOYKIRIMA GİDEN YOL

Holokost öncesinde sayıları dokuz milyonu bulunan Avrupalı Yahudilerin aşağı yukarı üçte ikisi öldürüldü.

Bir milyon üzerinde Yahudi çocuk, aşağı yukarı iki milyon Yahudi kadın ve üç milyon Yahudi erkek Holokost’ta öldürüldü. Almanya ve Almanların işgal ettiği sınırlar içerisindeki 40.000 üzerindeki bir tesis ağı, Yahudi ve diğer kurbanları; toplamak, hapsetmek ve öldürmek için kullanıldı.

Holokost'a giden süreçte şiddet ve soykırım aşama aşama gerçekleşti. Yahudilerin sivil haklarını elinden alan, en meşhuru 1935 yılındaki Nürnberg Yasaları olan, birçok yasa, Avrupa’da II. Dünya Savaşı patlak vermeden yürürlüğe girdi.

Toplama kampları, mahkûmların, ya bitkinlikten ya da hastalıktan ölene kadar köle gibi çalıştırılmaları için kurulmuştu. Almanya’nın her işgal ettiği yerde paramiliter grup, Yahudileri ve politik muhalifleri, toplu infazlarla öldürdü.

İşgalciler, Yahudileri ve Romanları gettolara hapsedip nakliye trenleriyle ölüm kamplarına gönderilmeden önce bir arada tuttular. Yolculuk boyunca ölmeyenler ya ölene dek çalıştırıldı, ya tıbbi deneyler için kullanıldı, ya da sistematik bir şekilde gaz odalarında öldürüldü.

27 OCAK HOLOKOST ANMA GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Holokost’u Anma Günü, II. Dünya Savaşı döneminde gerçekleşen Holokost trajedisini anan, uluslararası bir anma günüdür ve Ocak ayının 27’sine denk gelir. Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından gerçekleştirilen, 6 milyon Yahudi ve diğer 11 milyon insanın hayatına mal olan soykırımı anar.

Uluslararası Holokost Anma Günü, II. Dünya Savaşı gerçekleştiği 1933-1945 yıllarında Almanya'da Adolf Hitler'in diktasında olan Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından gerçekleştirilen 6 milyon Yahudi ve diğer 11 milyon insanın hayatına mal olan soykırımı anma günü olarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1 Kasım 2005 tarihli kararıyla kabul edildi.

27 Ocak'ın anma günü olarak kabul edilmesisin önemi ise 27 Ocak 1945'de Sovyet Kızıl Ordusu, Polonya'da bulunan en büyük Nazi toplanma kamplarından biri olan Auschwitz'i kurtardı.