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- Hong Kong meclisinde arbede çıktı
Hong Kong meclisinde arbede çıktı
- REUTERS
- 08.05.2020 - 15:01
Çin'e bağlı özerk şehir Hong Kong'da, Çin yanlıları ile muhalifler Hong Kong parlamentosunda birbirine girdi.
Oturumun başkanı Starry Lee, önünde onlarca koruma varken "Bu toplantıyı başlatma hakkım var." cümlesini kurunca muhalif siyasetçiler “Starry Lee istifa” diye bağırdı.
YERLERDE SÜRÜKLENDİLER
Kavga sırasında bazı milletvekilleri yerlerde sürüklenirken, bazı demokrat temsilciler meclis korumaları tarafından korumaya alındı.
Hong Kong meclisinde arbede çıktı VİDEO
PARLAMENTO SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Çin yanlısı siyasetçiler tarafından köşeye sıkıştırılan Demokrat temsilci Eddie Chu Hoi-dick'in, oturumda zor anlar yaşadığı görüldü. Kavgada yaralanan demokrat temsilci Andrew Wan Siu-kin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İKİ HAFTADIR VAKA YOK AMA MASKELİ KATILDILAR
Öte yandan, şehirde son iki haftadır iç kaynaklı yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi. Ancak, Hong Kong parlamentosunun bugünkü oturumuna hem muhalifler hem de hükümet yanlısı siyasetçiler maske takarak katıldı.