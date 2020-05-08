Hong Kong meclisinde kavga çıktı. Hükümet yanlıları ile muhaliflerin birbirine girdiği parlamento, savaş alanına döndü. Hastaneye kaldırılan milletvekilleri var.

Çin'e bağlı özerk şehir Hong Kong'da, Çin yanlıları ile muhalifler Hong Kong parlamentosunda birbirine girdi.

Oturumun başkanı Starry Lee, önünde onlarca koruma varken "Bu toplantıyı başlatma hakkım var." cümlesini kurunca muhalif siyasetçiler “Starry Lee istifa” diye bağırdı.

YERLERDE SÜRÜKLENDİLER

Kavga sırasında bazı milletvekilleri yerlerde sürüklenirken, bazı demokrat temsilciler meclis korumaları tarafından korumaya alındı.

Hong Kong meclisinde arbede çıktı VİDEO

PARLAMENTO SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çin yanlısı siyasetçiler tarafından köşeye sıkıştırılan Demokrat temsilci Eddie Chu Hoi-dick'in, oturumda zor anlar yaşadığı görüldü. Kavgada yaralanan demokrat temsilci Andrew Wan Siu-kin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İKİ HAFTADIR VAKA YOK AMA MASKELİ KATILDILAR

Öte yandan, şehirde son iki haftadır iç kaynaklı yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi. Ancak, Hong Kong parlamentosunun bugünkü oturumuna hem muhalifler hem de hükümet yanlısı siyasetçiler maske takarak katıldı.