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Hortum kullanmak yasaklandı! Uyamayan yandı: Binlerce lira ceza geliyor

Yetersiz yağışlar ve artan su talebi nedeniyle İngiltere’de dikkat çeken bir yasak gündeme geldi. Ülkenin en büyük su ve kanalizasyon şirketi, bazı bölgelerde hortum kullanımını yasakladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
17.07.2025 13:50
Hortum kullanmak yasaklandı! Uyamayan yandı: Binlerce lira ceza geliyor

İngiltere’de etkisini artırmaya devam eden hava sıcaklıkları nedeniyle alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi.

Su kaynaklarını tehdit etmeye başlayan sıcak havalar ve uzun süreli kuraklık nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde hortum kullanımı yasaklandı.

Ülkenin en büyük su ve kanalizasyon şirketi Thames Water tarafından duyurulan ve yaklaşık 1,1 milyon kişiyi ilgilendiren bu yasağa uymayan idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.

BİN STERLİN CEZA ÖDEYECEK!

22 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan hortum yasağı, Swindon, Gloucestershire, Oxfordshire, Berkshire ve Wiltshire bölgelerinde geçerli olacak.

Söz konusu kararla birlikte, bahçe sulama, araç yıkama ve çocuk havuzu doldurma gibi hortumla yapılan faaliyetler yasak kapsamına alındı.

Aynı zamanda yetkililer, yasağın ihlali durumunda 1000 sterline kadar para cezası uygulanabileceğini bildirdi.

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