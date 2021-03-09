Hulusi Akar, Romanya’da mevkidaşı ile görüştü

Resmi görüşmeler yapmak üzere Romanya’ya giden Hulusi Akar, iş birliğinin geliştirilmesini ve Karadeniz’in barış deniz olarak kalması gerektiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti.

Akar ilk olarak, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ardından Savunma Bakanlığı’na geçerek, Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca tarafından askeri törenle karşılandı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞÜLDÜ

Törende askeri bando tarafından ulusal marşlar çalınmasından sonra Akar, tören kıtasını Rumence selamladı.

Karşılama töreninin resmi geçitle sona ermesi sonrası Akar ile Ciuca önce baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

SAVUNMA KONULARI ELE ALINDI

Yapılan görüşmelerde ikili ve bölgesel güvenliğin yanı sıra savunma konuları ve savunma sanayisinde iş birliği imkanlarının ele alındı.

MÜTTEFİKLİĞİ VURGULADI

Bakan Akar, gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek, Romanya'nın önemli bir müttefik olduğunu vurguladı.

Ayrıca iki ülkenin birçok NATO misyonunda birlikte görev yaptığını ifade etti.

“KARADENİZ BARIŞ DENİZİ KALMALI”

Savunma Bakanı Akar, askeri eğitim ve iş birliği alanlarında atılacak önemli adımların olduğunu, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalmasının önemli olduğunu vurguladı.