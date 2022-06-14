Hz. Muhammed'e hakaret, Hindistan ile Körfez ülkelerinin arasını açabilir

Uzmanlar, Güney Asya ülkesinde ortaya çıkan tablonun Arap coğrafyasına etkisini değerlendirdi. İki taraf arasındaki ilişkilerin etkilenmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi'nin (BJP) önde gelen isimlerinin İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret dolu ifadeleri sonrası gözler, Yeni Delhi ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki ilişkilere çevrildi.

Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik sözler, Arap ülkelerinden tepkilerin yükselmesine neden oldu.

"İlişkilere potansiyel olarak zarar verebilir"

Konuyla ilgili uzmanlar, diplomatik tepkilerin, Hindistan ile Orta Doğu'daki petrol zengini ülkeler arasındaki ilişkilere "potansiyel olarak zarar verebileceğini" söylüyor.

Geçen hafta Katar, Hindistan'ın büyükelçisini uyarırken, Yeni Delhi'den kamuoyundan özür dilemesi istendi.

BAE ve Suudi Arabistan'ın tepkisi

Bu hareketin, BJP üyesi Hindistan Başkan Yardımcısı Venkaiah Naidu'nun Doha'ya resmi ziyaret düzenlediği bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan da KİK'in diğer üyeleriyle birlikte İslam Peygamberi'ne yönelik sözleri kınadı.

"Bu kadar güçlü tepkinin en son ne zaman geldiğini hatırlayamıyorum"

El Cezire'nin haberine göre, Wilson Araştırma Enstitüsü'nden Michael Kugelman, "KİK ülkelerinden Hindistan'daki iç politikaya bu kadar güçlü ve öfkeli bir tepkinin en son ne zaman geldiğini hatırlayamıyorum. KİK ülkeleri, Keşmir konusunda bile tepkiyi bastırmıştı." dedi.

"Bir gecede olmasa da..."

Katar Üniversitesi'nde Körfez Çalışmaları Programı Direktörü Mahjoob Zweiri, Hindistan'da sarf edilen sözler nedeniyle Katar ve Suudi Arabistan'da üzülen insanlar olduğunu, bu yüzden hükümetlerin bunun kabul edilemez olduğunu söyleme sorumluluğunu taşıdığını aktardı.

Zweiri, "Dinimize saygı duymak zorundasınız." ifadesini kullandı ve yaşananların "bir gecede olmasa da" diplomatik ilişkileri etkileyeceğini dile getirdi.