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    İbrahim Kalın ile Sedat Önal, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek

    Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü, iki ülkeye yapılacak ziyaretin ayrıntılarını paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.02.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 13:43
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    İbrahim Kalın ile Sedat Önal, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek

    Türkiye'den Filistin ve İsrail'e kritik bir ziyaret gerçekleştirilecek.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 16-17 Şubat'ta iki ülkeye gidecek.

    FİLİSTİNLİ YETKİLİLERLE TEMAS

    Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, heyetin Filistin'de Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilmesi ve ülke yetkili makamlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.

    HERZOG'UN ZİYARETİ ELE ALINACAK

    Heyet, İsrail ziyaretinde ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak ve siyasi istişarelerde bulunacak.

    Herzog'un, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'ye gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

    İbrahim Kalın ile Sedat Önal, Filistin ve İsrail i ziyaret edecek #1


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