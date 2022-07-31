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    İbrahim Kalın: Putin, Erdoğan'a bize de SİHA versenize dedi

    İbrahim Kalın: Putin, Erdoğan'a bize de SİHA versenize dedi

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Rusya, Türkiye'ye SİHA anlaşması teklifinde bulundu mu?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 15:50
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında gündemi değerlendirdi.

    Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından çatışmaların şiddetlendiğini aktaran Sözcü Kalın, "Biz de buna göre konumumuzu belirliyoruz, planımızı yapıyoruz. Şuanda Çin fiili çatışmanın içerisinde değil. Ama piramidi ekonomik olarak zorlarken, Rusya da jeopolitik olarak zorlamaya başladı." ifadelerini kullandı.

    Ortak SİHA anlaşması teklifi oldu mu?

    Cuma günü Soçi'de gerçekleşecek Erdoğan-Putin zirvesine de değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın Türkiye'ye ortak SİHA anlaşması teklifi oldu mu?" seorusuna yanıt verdi.

    İbrahim Kalın: Putin, Erdoğan a bize de SİHA versenize dedi #1

    "Taahhüt söz konusu değil"

    Kalın, "Yarı şaka yarı ciddi Sayın Putin, "Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz" dedi. Cumhurbaşkanımız da tebessüm etti. Konuşabiliriz gibisinden. Taahhüt söz konusu değil. Sayın Putin de tavrımızın farkında. Ukrayna'nın nefsi müdafaa hakkını tanıyoruz. Ama bunu biz savaşı tahrik etmek için değil, bir an önce sonlandırmak için yapıyoruz" diye konuştu.

    İbrahim Kalın: Putin, Erdoğan a bize de SİHA versenize dedi #2


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