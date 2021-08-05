İbrahim Reisi, Eşref Gani ile görüştü

Mevkidaşı Gani'yi Tahran'da ağırlayan Reisi, bölgenin güvenliğini masaya yatırdı. Afganistan'daki istikrarsızlık, gündem başlıklarından biri oldu.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gitti.

Gani, ziyareti kapsamında Reisi tarafından kabul edilirken, görüşmede bölgedeki gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.

GÜNDEM BÖLGENİN GÜVENLİĞİ

Reisi, bölgedeki güvenliğin yine bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini belirterek, Afganistan'da barışın temini ve savaşın durması için destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

"ABD FİTNE PEŞİNDE" YORUMU

Afganistan'daki istikrarsızlık ve gerginliğin, dış güçlerin komplolarından kaynaklandığını söyleyen Reisi, "ABD, Afganistan'daki askeri varlığını azaltmasına rağmen farklı yollarla fitne çıkarmaya devam edecektir. Çünkü onların çıkarları istikrarsızlıktadır." diye konuştu.

Gani de yeni görevi dolayısıyla Reisi'yi tebrik etti ve Afganistan'ın İran ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydetti.

İran'ın 8. Cumhurbaşkanı Reisi, ayrıca Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ile bir araya geldi.