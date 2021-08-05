Euro
10.1214
0.81%
Dolar
8.5375
0.74%
Altın
495.33
0.27%
Borsa
1.425
0.8%
Bitcoin
323.529
-1.38%
EXEN Coin
23.37
-0.93%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    İbrahim Reisi, Eşref Gani ile görüştü

    Mevkidaşı Gani'yi Tahran'da ağırlayan Reisi, bölgenin güvenliğini masaya yatırdı. Afganistan'daki istikrarsızlık, gündem başlıklarından biri oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.08.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 16:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Reisi, Eşref Gani ile görüştü

    Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gitti.

    Gani, ziyareti kapsamında Reisi tarafından kabul edilirken, görüşmede bölgedeki gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.

    GÜNDEM BÖLGENİN GÜVENLİĞİ

    Reisi, bölgedeki güvenliğin yine bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini belirterek, Afganistan'da barışın temini ve savaşın durması için destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

    "ABD FİTNE PEŞİNDE" YORUMU

    Afganistan'daki istikrarsızlık ve gerginliğin, dış güçlerin komplolarından kaynaklandığını söyleyen Reisi, "ABD, Afganistan'daki askeri varlığını azaltmasına rağmen farklı yollarla fitne çıkarmaya devam edecektir. Çünkü onların çıkarları istikrarsızlıktadır." diye konuştu.

    Gani de yeni görevi dolayısıyla Reisi'yi tebrik etti ve Afganistan'ın İran ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydetti.

    İbrahim Reisi, Eşref Gani ile görüştü #1

    İran'ın 8. Cumhurbaşkanı Reisi, ayrıca Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ile bir araya geldi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir