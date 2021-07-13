İçişleri Bakanlığı: Türkiye'ye kaçak giriş yapan Afgan göçmen yok

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada Afganların Türkiye'ye giriş yaptığına yönelik paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Afganistan'da Taliban'dan kaçan Afganların, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı görülmüştü.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afgan uyruklu kişilerin İran üzerinden Türkiye’ye geniş kitleler ve kontrolsüz biçimde giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan videolar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Paylaşılan görüntülerin kamuoyunda algı oluşturulmaya yönelik olduğunu belirten Çataklı, “Afganistan’da yaşanan gelişmeler üzerinden düzensiz göçmenlerin kalabalık gruplar halinde kontrolsüz biçimde sınırlarımızdan girdiği iddiasına yönelik görüntüler ülkemiz sınırlarından olmayıp gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Afgan mülteciler, İran üzerinden Türkiye'ye giriyor VİDEO

''KAMUOYUNDA ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR''

Çataklı yaptığı yazılı açıklamada, paylaşılan videoların bir kısmının İran içlerinden, bir kısmının İran - Afganistan sınırından, hatta bir kısmının Afganistan - Tacikistan sınırından olduğu bile görüldüğü, bu videolarla, sınır güvenliğinin olmadığına ve düzensiz göçmenlerin Türkiye içerisinde istedikleri şekilde dolaşabildiklerine dair kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Çataklı, düzensiz göçü kaynağında önlemeye yönelik uluslararası mekanizmalarının güçlendirilmesinden, sınır güvenlik tedbirlerinin arttırılmasına, düzensiz göçün etkin ve kapsamlı politikalarla yönetilmesinden, sınır dışı ve geri gönderme kapasitelerimizin yükseltilmesine kadar ilgili tüm kurumlarla işbirliği doğrultusunda çalışmalarımız eksiksiz bir şekilde yürütüldüğünü aktardı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE



Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptırımları artıran yeni hukuki düzenlemeler uygulamaya konulduğunu vurgulayan Çataklı, “Güvenlik duvarı, aydınlatma, gözetleme ve algılayıcı gibi tüm sınır fiziki güvenlik tedbirlerinin tamamı bitene kadar hudut birliklerinin talepleri doğrultusunda Valiliklerimizin koordinasyonunda her türlü geçici tedbirin (kanal/hendek kazılması, tel çit çekilmesi vb.) alınması sağlanmıştır/sağlanacaktır.

Kolluk birimlerimizce yapılan yol kontrolleri arttırılmıştır. Sınır hattı gerisinde gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Van iline 35 özel harekat timi (750 PÖH ) görevlendirilmiştir. İhtiyaç duyulan illere göç idaremizce personel takviyesi yapılmıştır.

Van-İran sınırında devam eden sınır fiziki güvenlik tedbirlerinin güvenliğinin tesisi ile terör ve düzensiz göçle mücadele amacıyla Van Valiliğince 500 güvenlik korucusu sınır hattına sevk edilmektedir. Jandarma ve emniyet personeli tarafından sınır hattı gerisindeki devriye faaliyetlerine ağırlık verilecek ve bu amaçla İHA’lar başta olmak üzere havadan keşif/gözetleme çalışmaları da sürdürülmektedir.

2015 yılında bin 740 olan geri gönderme merkezi kapasitesi, yeni geri gönderme merkezlerinin açılması ile 16 bin 000’e yükselmiştir. Bununla birlikte; 6 ilimizde daha geri gönderme merkezinin yapımı tamamlanmak üzere olup yıl içinde hizmete sunulacaktır. Van Gölünde konuşlandırılması kararlaştırılan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca bölgede kuruluş çalışmalarının bir an evvel tamamlanarak, tekne, bot vb. yüzer unsurlarla yapılabilecek insan/göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü yasa dışı faaliyete karşı etkin tedbirler hayata geçirilecektir. “

''GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR''

2016 yılından beri düzensiz göçmenle mücadele kapsamında verileri paylaşan Çataklı şu ifadelere yer verdi:

“Tekraren ifade etmek isteriz ki; düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız sürmektedir. Sınırlarımızda yakalamalar da olmaktadır. Nitekim 2016 yılında 174 bin 466, 2017 yılında 175 bin 752, 2018 yılında 268 bin 003, 2019 yılında 454 bin 662, 2020 yılında 122 bin 302 ve 2021 yılında bu güne kadar 62 bin 687 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Ancak son dönemde Afganistan’da yaşanan gelişmeler üzerinden düzensiz göçmenlerin kalabalık gruplar halinde kontrolsüz biçimde sınırlarımızdan girdiği iddiasına yönelik görüntüler ülkemiz sınırlarından olmayıp gerçeği yansıtmamaktadır.

Bir takım çevrelerce kasıtlı olarak provokasyon içerikli videolar yoluyla kamuoyunda oluşturulmak istenen algının aksine bütün birimlerimiz tarafından düzensiz göçün önlenmesi amacıyla tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmak suretiyle gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmaktadır.”