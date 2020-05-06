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    İdlib'de karantina merkezi

    Şüpheli vakaların 15 gün kadar gözlem altına tutulduğu Darkuş kasabasındaki karantina merkezi görüntülendi.
    • İHA
    • 06.05.2020 - 14:19
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    İdlib'de karantina merkezi

    İdlib'de koronavirüs salgınına karşı önlemler arttırılıyor. İdlib'e bağlı Darkuş bölgesinde koronavirüsün yayılmasının ardından İdlib Sağlık Müdürlüğü tarafından karantina merkezi kuruldu.

    Karantina merkezine başvuran şüpheli vakalara test yapılıyor. Merkezde görevli sağlık ekipleri, tüm şüpheli vakalarla yakından ilgileniyor.

    ŞÜPHELİLER 10-15 GÜN SÜREYLE ÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

    Şüpheli vakalar, korona virüs testleri çıkana kadar yaklaşık 10-15 gün merkezde gözlem altında tutuluyor.

    Karantina merkezine İdlib’in yanı sıra farklı bölgelerden de başvuranlar oluyor. Karantinada gözlem altında tutulan şüpheli vakalar düzenli olarak çeşitli testlerden geçiliyor ve muayene ediliyor.

    Karantina merkezinde bulunan sedyeler, yataklar ve tıbbi ekipmanlar ise düzenli olarak sterilize ediliyor.

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