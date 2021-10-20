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    İdlib'de pazar yerine saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Esad rejiminin İdlib'in Eriha ilçesine düzenlediği saldırıda 10 sivil yaşamını yitirirken, 35 sivil de yaralandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.10.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 09:38
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    İdlib'de pazar yerine saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Esad rejimi yine sivilleri hedef aldı.

    Rejim tarafından İdlib'in Eriha ilçesindeki pazar yerine saldırı düzenlendi.

    10 ÖLÜ, 35 YARALI

    Saldırı sonucu 10 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil ise yaralandı.

    İdlib de pazar yerine saldırı: Ölü ve yaralılar var #1

    İdlib de pazar yerine saldırı: Ölü ve yaralılar var #2

    İdlib de pazar yerine saldırı: Ölü ve yaralılar var #3

    İdlib de pazar yerine saldırı: Ölü ve yaralılar var #4

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