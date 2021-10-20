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- İdlib'de pazar yerine saldırı: Ölü ve yaralılar var
İdlib'de pazar yerine saldırı: Ölü ve yaralılar var
Esad rejiminin İdlib'in Eriha ilçesine düzenlediği saldırıda 10 sivil yaşamını yitirirken, 35 sivil de yaralandı.
- AA & Ensonhaber
- 20.10.2021 - 09:20
- Güncelleme : 20.10.2021 - 09:38
Esad rejimi yine sivilleri hedef aldı.
Rejim tarafından İdlib'in Eriha ilçesindeki pazar yerine saldırı düzenlendi.
10 ÖLÜ, 35 YARALI
Saldırı sonucu 10 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil ise yaralandı.