İdlib'de sağanak: Kamplardaki 525 çadırı su bastı

AA & Ensonhaber
Kış şartları Suriye'nin kuzeyinde sivillerin sığındığı çadır kentleri de olumsuz etkiliyor.
43 kampta 525 çadısı su bastı
Suriye Sivil Savunmasının (Beyaz Baretliler) sosyal medyada yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle İdlib'in kuzeyindeki Atme köyü yakınlarında bulunan 43 kampta 525 ailenin çadırını su bastığı belirtildi.
Sivil savunma ekipleri su tahliyesi için çalışıyor
Açıklamada, kampların bulunduğu bölgelere sevk edilen sivil savunma ekiplerinin su tahliyesi için çalışmalara başladığı ifade edildi.
Geçen hafta 1118 çadırı su basmıştı
13 Ocak'ta, Atme köyünde sağanak nedeniyle 48 kampta 1118 ailenin kaldığı çadırları su basmıştı.
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