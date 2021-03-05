Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020'de imzalanarak bir gün sonra yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden geçen bir yılda 282 bin 544 sivil evine döndü.

Suriye'de göç verilerine ilişkin çalışmalar yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, açıklamalarda bulundu.

56 BİN 308 AİLE DÖNDÜ

Ateşkes sonrasında Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin askeri operasyonlarını durmasıyla sivillerin yaşadıkları bölgelere döndüğünü belirten Hallaj, "Ateşkesin ardından geçen bir yıl içerisinde yaklaşık 56 bin 308 aileden oluşan 282 bin 544 sivil, İdlib ve Halep kırsalındaki yerleşimlere geri döndü." dedi.

Hallaj, evlerine dönenlerin halen sivil toplum kuruluşlarının yardımlarına büyük ölçüde ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, sivillerin döndükleri yerlerde patlamamış bomba kalıntılarına da dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İdlib'e dönen aile sayısı artıyor VİDEO

Ateşkesin sürmesi halinde daha fazla sivilin evine dönmesinin beklendiğine dikkati çeken Hallaj, evleri Esad rejiminin karadan ilerlemesiyle ele geçirdiği bölgelerde kalan sivillerin ise dönüşünün mümkün olmadığını vurguladı.

"TÜRK ASKERİ BURADA, HAVA SALDIRISI OLMUYOR"

İdlib'in güneyindeki Cebeli Zaviye bölgesindeki evine dönen Nehide Hindevi, Rusya ile Türkiye arasında yapılan ateşkes anlaşmasıyla evine ve tarım arazilerine tekrar kavuştuğunu söyledi.

Rejim güçlerinin saldırılarıyla evini terk ederek kamplara yerleşmek zorunda kalan Hindevi, "Önceden uçaklar yoğun hava saldırıları düzenliyordu. Şimdiyse Türk askeri burada, uçak saldırıları olmuyor ve güvenli şekilde hasadımızı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"BİZ ÖNCE ALLAH'A SONRA TÜRKLERE GÜVENİYORUZ"

13 ay önce Beşar Esad rejim güçlerinin yoğun saldırısı sonucu Cebeli Zaviye bölgesindeki evini terk etmek zorunda kalan Ahmed Fattuh da "Türkiye, güvenliği sağladıktan sonra köyümüze geri döndük." dedi.

Esad rejimi güçlerinin ara ara ateşkesi ihlal ettiğinin altını çizen Fattuh, "Şimdi güzel bir hayatımız var. İnşallah tekrar göç etmek zorunda kalmayız. Rusların vaatlerine sadık kalma gibi bir prensipleri, tüzükleri, güvenilirliği yok. Biz Önce Allah'a sonra Türklere güveniyoruz." diye konuştu.