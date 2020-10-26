İHA motorunu üreten Kanadalı şirketten Türkiye'ye ambargo

Kanadalı Bombardier Recreational Products şirketi Türk İHA'larının Dağlık Karabağ'da kullanıldığı iddiaları sonrası Türkiye'ye İHA motoru satışını askıya aldı.

Azerbaycan, 30 yıldan bu yana işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadelesine devam ederken dünya siyasetinde de Karabağ bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye'nin Azerbaycan'a Ermenistan ile çatışmalarda kullanması için İHA verdiğinin iddia edilmesi sonrası Kanada hükümeti, İHA motorunun satışını askıya alabileceğini açıklamıştı.

KANADA'DAN İHA MOTORLARININ SATIŞINI ASKIYA ALMA KARARI

Quebec merkezli firma yetkilileri Avusturya'da Rotax adlı fason üreticileri tarafından yapılan motorların Türk Bayraktar TB2 İHA'larında kullanıldığını geçen hafta öğrendiklerini ve buna ilişkin bir karar aldıklarını duyurdu.

Şirketin Başkan Yardımcısı ve sözcüsü Martin Langelier Uluslararası Radyo Kanada'ya verdiği yazılı demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde ürettiğimiz parçaların askeri teknolojilerde kullanıldığı konusunda bilgilendirildik ve derhal konuya ilişkin bir soruşturma başlattık. Bu süre zarfında parçalarımızı nerede nasıl kullanıldığı belli olmayan ülkelere yaptığımız satışları askıya alıyoruz. Rotax tarafından üretilen tüm uçak motorlarımız tamamen sivil amaçlı üretilmiştir ve sadece sivil kullanım için sertifikalandırılmıştır."