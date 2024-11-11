İHA saldırısından korkan Netanyahu, sığınaktan çıkmıyor

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İsrail, Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.

Ancak Gazze'de masumları öldüren İsrail, savaşı Orta Doğu'ya yaymak için defalarca Lübnan'a saldırdı.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının arkasındaki isim olan Netanyahu ise şu sıralar sığınakta yaşamına devam ediyor.

İsrailli yayın kuruluşu Kanal 12'nin haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah'ın insansız hava araçlarından korktuğu için ofisinin altındaki sığınakta saklanıyor ve günün çoğunu da burada geçiriyor.

CAM DUVARLARLA ÇEVRİLİ BİR ALAN

Bu oda, "balık tankı" olarak bilinen cam duvarlı bir alan ile Netanyahu'nun üst kattaki ofisinden de ayrılıyor.

SIĞINAK BİLE YETERLİ OLMUYOR

Hizbullah'ın evine düzenlediği saldırı sonrası Netanyahu'nun güvenliğine ilişkin endişelerin arttığı belirtildi. Hatta sığınağı bile güvenli bulmayan Netanyahu, gün içinde de yer değiştiriyor.

SALDIRIDA YATAK ODASININ CAMI KIRILDI

Bu önlemler, ekim ayında Netanyahu'nun yazlık evinin yakınına saldırı düzenlenmesinin ardından alındı. Saldırının sonucunda evin bir yatak odasının penceresi kırıldı. Ancak Netanyahu ve eşi o sırada evde değildi.

OĞLUNUN DÜĞÜNÜ ERTELENECEK

Times of Israel Gazetesi, Netanyahu'nun, insansız hava araçları ve diğer tehditler konusundaki endişeler nedeniyle güncellenen güvenlik protokolünü, bodrum katında kendisiyle görüşen ziyaretçilere açıkladığını belirtti.

Kanal 12, yeni güvenlik önlemlerinin son hükümet toplantılarının farklı yerlerde yapılmasına ve Netanyahu'nun oğlu Avner'in yakın gelecekte yapılması planlanan düğününün ertelenmesine yol açtığını idda etti.

DURUŞMALARIN ERTELENMESİ TALEP EDİLECEK

Ayrıca, hukuki ve siyasi kaynaklar Netanyahu'nun avukatlarının yaklaşan duruşmalarının ertelenmesini talep edebileceğini öngörüyor.