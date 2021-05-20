İHH'dan Filistin'e acil yardım

İHH, artan saldırılar sonucu desteğe ihtiyaç duyan Filistinliler için “Gazze’ye Umut Ol” Acil Yardım Kampanyası başlattı.

İşgalci İsrail’in saldırıları nedeniyle Filistin ve özellikle Gazze’de yaşayan insanlar, çok zor zamanlardan geçiyor. İsrail; evleri, binaları, hükümet binalarını, yolları, tarım arazilerini, hastaneleri, ibadet yerlerini, sivil toplum kuruluşlarını, basın binalarını, elektrik ve kanalizasyon altyapısını hedef aldı.

Saldırılar sonucu altyapı büyük hasar aldı. Bölgede elektrik ve su kesintileri meydana geliyor. Hastanelerde elektrik problemlerinden dolayı yaralıların ve hastanelerin tedavisinde büyük problem yaşanıyor.

Gazze’deki hastane ve sağlık merkezlerinin ilaç ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Ayrıca yaşanan kriz sebebiyle acil olarak gıda, su ve elektrik için yakıt desteği gerekiyor.

BÖLGEDE SON DURUM

İşgalci İsrail’in, Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinliler’in evlerini hukuksuz olarak işgal etmesi sonucu başlayan olaylar sonrası Filistinliler her yerde haklarını savunmak için eylemler yapmaya başladı. İsrail ise Gazze’de insanların üzerine bomba yağdırdı. İşgalci İsrail’in saldırıları sonucu şu ana kadar bölgede 64’ü çocuk, 36’sı kadın 231 kişi şehit oldu bin 570 kişi yaralandı.

Bölgede bombalama sonrası altyapı büyük hasar gördü. Yollar kapandı, elektrik kesintileri ile su problemleri yaşanmaya başladı. İsrail ambargosuna maruz kalan Gazze halkı, yıllardır açlık ve elektrik sıkıntısı ile mücadele ediyordu. Gazze’de sadece belirli bölgelerde 3 saat elektrik olması sağlık ve su sıkıntısını yanına getiriyor. Halk yıllardır işsizlik ve açlık ile mücadele ederken bir de bombalamanın olması büyük problemlere yol açtı. Halkın ve hastanelerin en önde gelen ihtiyaçlardan birisi de mazot. Bilindiği üzere elektrik olmadığında hastaneler ve içme suyu tesisleri, mazot ile çalışmakta.

72 bin Filistinli yapılan saldırırlar sebebiyle evini terk etmek zorunda kaldı, bunların 47 bini 58 farklı okula sığınırken 25 bin kişi kendilerini misafir olarak başka ailelerin yanına sığındı. 7 bin 575 yerleşim birimi zarar gördü ya da kısmen yıkıldı. 74 devlet dairesi zarar gördü. 50 eğitim kurumu zarar gördü. 6 hastane ve 11 sağlık ocağı zarar gördü. 33 basın kurumunun ofisi yıkıldı. Camiler, bankalar, tarım arazileri vuruldu.

İHH HAREKETE GEÇTİ

İHH İnsani Yardım Vakfı da Filistin ve Gazze’deki ihtiyaç sahipleri için “Gazze’ye Umut Ol” Acil Yardım Kampanyası başlattı. Kampanya ile birlikte hem hastane ve sağlık merkezlerindeki ilaç, tıbbi malzeme ve mazot ihtiyacı karşılanacak hem de evleri yıkılan ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve gıda paketi dağıtılacak. İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulunulacak.

Gazze’deki ofis üzerinden 28 kişilik personelle ve gönüllülerle birlikte bölgede çalışmaya devam ediliyor. Bölgede Mavi Marmara Şehitleri Aşevi’nde çıkan yemekler de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu kapsamda İHH saldırıların başladığı ilk günden itibaren çok zor şartlarda yardım ulaştırmaya gayret ediyor.

Hayırseverlerin desteğiyle ilk etapta Kudüs ve Gazze’de;

-Bin 650 aileye gıda paketi dağıttı.

-Bin kişiye sıcak yemek ulaştırdı.

- Hastaneler için 46,5 ton yakıt desteği verdi.

-Yaralanan ve hastanede tedavi gören 377 kişiye nakdi yardımda bulundu.

RAMAZAN'DA FİLİSTİN UNUTULMADI

Ramazan ayında İsrail işgali altında abluka, ambargo ve özellikle son dönemde artan saldırılar nedeniyle zor günler yaşayan Filistinliler de unutulmadı. Gazze ve Batı Şeria’da yapılan yardımlardan toplamda 58 bin 45 kişi istifade etti.

Yardıma muhtaç Filistin halkına şu yardımlar gerçekleştirildi:

-5 bin 180 adet kumanya paketi dağıtıldı.

-Bin 500 alışveriş kuponu muhtaçlara teslim edildi.

-20 bin 20 kişiye iftar verildi.

-925 aileye zekat ve fitre ulaştırıldı.

GAZZE'YE DESTEK İÇİN

İHH aracılığıyla Gazze’deki mağdurlara destek olmak isteyen bağışçılar, GAZZE yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine “GAZZE” koduyla bağışta bulunarak gıda, sağlık ve barınma, ilaç ve mazot desteği alanlarındaki çalışmalara katkıda bulunabiliyor.

İHH'dan Filistin'e acil yardım