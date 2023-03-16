IKBY: Duhok'ta düşen helikopterde bulunanların bir kısmı PKK'lı Dün düşen hava aracında yer alanların bazılarının terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı.

Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehrinde helikopter düştü.

Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesapları, düşen helikopterin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait olduğunu iddia etti.

MSB, iddiaları yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, iddiaları çok geçmeden yalanladı.

Söz konusu söylentinin tamamen gerçek dışı olduğu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını belirtildi.

Duhok'ta düşen helikopterde PKK ayrıntısı

Helikopter kazasının ayrıntılarını, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) paylaştı. Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğu duyuruldu:

İlgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi.



Güvenlik güçleri, helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı. İlk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor.



Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor.

Siviller ve güvenlik güçleri hedefte

Terör örgütü PKK, Irak'ta sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef almasıyla biliniyor. Eli kanlı örgütün saldırılarında çok sayıda can kaybı yaşandı.

Duhok İl Meclisi'nden daha önce yapılan açıklamada, PKK nedeniyle vilayet sınırlarında 380 köyün boşaltıldığı ve birçok köyün de boşaltılmak üzere olduğu belirtilmişti.

IKBY: PKK varlığına müsamaha göstermeyeceğiz

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, bölgede PKK varlığına müsamaha göstermeyeceklerini söylemiş, "PKK, maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı." demişti.

Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirmişti.