İklim taahhütlerine rağmen fosil yakıt yatırımları artıyor Dünya genelindeki petrol ve gaz üreticilerinin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama taahhüdüne rağmen, 2030'a kadar yeni sahalarında 4 kat artış olabileceği hesaplandı.

AA & Ensonhaber

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Energy Monitor'ün (GEM), yıllık Küresel Petrol ve Gaz Çıkarma Takipçisi'nin 2024 güncellemesi olan "Daha Derin Sondaj" başlıklı raporu yayınlandı.

Rapora göre, fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonların küresel ısınmaya yol açtığı 2023'ün en sıcak yıl olmasıyla birlikte, en az 20 petrol ve gaz sahası için nihai yatırım kararı alındı.

Bu sahalardan çıkarılması planlanan petrol ve gaz miktarının, 8 milyar varil eş değer petrol seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Bu miktar, Avrupa'daki tüm bilinen petrol rezervlerine eş değer düzeyde bulunuyor.

Yatırım sahaları 4 katına çıkacak

Ayrıca, geçen yıl yaklaşık 7,7 milyar varil eş değer petrol içeren 19 yeni saha keşfedildi.

GEM'in verilerine göre, dünya genelinde petrol ve gaz şirketleri 2030 sonuna kadar 31,2 milyar varil eş değeri petrol bulunan 64 yeni sahanın geliştirilmesi için nihai onay vermeyi planlıyor. Bu da geçen yıl nihai yatırım kararı verilen saha miktarının 2030'a kadar 4 katına çıktığı anlamına geliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarısı yok sayıldı

Uluslararası Enerji Ajansı'nın, 2021'de küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini başarmak için yeni petrol ve doğalgaz sahalarına ihtiyaç olmadığı uyarısında bulunmasından bu yana petrol ve doğalgaz üreticileri, 16 milyar varil petrol eş değeri kapasitesi bulunan 45 projeyi onayladı ve 50 projede en az 20,3 milyar varil petrol eş değeri petrol keşfetti.

Güney Amerika ve Afrika yeni petrol ve doğalgaz projeleri için küresel bir cazibe merkezi konumunda bulunurken, daha önce üretimi yok denecek kadar az Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Guyana, Namibya ve Zimbabve planlanan yeni saha artışlarının 3'te 1'inden fazlasını oluşturuyor.

Küresel Petrol ve Gaz Çıkarma Takibi Proje Yöneticisi Scott Zimmerman, analize ilişkin değerlendirmesinde, petrol ve gaz üreticilerinin yeni sahalar keşfetmeye ve geliştirmeye devam etmek için her türlü nedeni öne sürdüklerini belirterek, "Ancak bunların hiçbiri geçerli değil. Bilim net. Yeni petrol ve gaz sahaları açılamaz, aksi haldi gezegen (iklim şartları açısından) kaldırabileceğinin ötesine itilmiş olur." uyarısında bulundu.