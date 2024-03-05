İlginç anlar... 10 yıldır timsahlarla yüzüyor! Sosyal medyada içerik üreten Christopher Gillitte isimli bir şahıs, yılladır timsahlarla yüzüyor ve o anları kendisini takip edenler için kaydediyor.

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ensonhaber.com

Sosyal medyada içerik üretenler, farklı farklı paylaşımlara imza atıyor.

Bu isimlerden birisi de Christopher Gillitte...

Christopher Gillitte, sosyal medya hesabından uzun süredir içerik üretiyor ve takipçi sayısı da bir hayli fazla.

Ancak genç adamın ürettiği içerikler, diğer sosyal medya fenomenlerinden biraz farklı.

Timsahlarla yüzüyor

Christopher Gillitte, 10 yıldır timsahlarla yüzüyor. Onlarla yakın temas kuran genç adam, su altında her hallerinde paylaşıyor.

Christopher Gillitte'nin o anlarını sosyal medyadan görenler ise bunu nasıl yaptığını ve korkup korkmadığını soruyor.

Ancak fenomen bu konuda oldukça rahat ve timsahları kucağına bile alıyor.