İlginç anlar! Arjantin Devlet Başkanı Javier Yahudi olacağını söyleyerek ağladı Gazze'de binlerce masumu katleden İsrail'e rağmen Yahudi olacağını açıklayan Arjantin Devlet Başkanı Javier, ağlamaya başladıo.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.

Binlerce masumu öldüren İsrail'in durmamasına rağmen Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail'i ziyaret etti.

Milei'nin bu ziyareti bazı ilginç anlara sahne oldu.

İsrail ziyaretinde kişisel hahamını da yanına alan Arjantin Devlet Başkanı, Kudüs’te Yahudiler için kutsal olan Ağlama Duvarı’na sarılarak ağladı.

Yahudi olacağını duyurdu

Mitinglerinde de sık sık Tevrat’tan alıntılar yaptığı bilinen Milei, Hristiyanlıktan Yahudiliğe geçeceğini söyleyerek şaşkınlık yarattı. Milei ayrıca Arjantin'in, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıyacağını belirtti.

Papa ile görüşecek

Daha önce Kasım ayındaki seçim zaferinin ardından da Milei, Buenos Aires’deki bir Yahudi mahallesine giderek dini törene katılmıştı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in “Komünizm propagandası” yaptığını da öne süren Milei, İsrail’in ardından Vatikan’da Papa ile görüşecek.