İlginç yasak: Hızlı yürüyenler cezalandırılacak

Slovakya'da yasalara uymak istiyorsanız saatte yalnızca 6 kilometre hızla yürüyebilirsiniz.

Slovak Parlamentosu, kentsel alanlarda kaldırımlarda izin verilen azami hızı 6 km/s olarak belirleyen trafik yasasında bir değişiklik kabul etti.

Bu sınır, kaldırımlara çıkmasına izin verilen yayalar, bisikletliler, patenciler, scooter ve elektrikli scooter sürücüleri için geçerli ve sık sık meydana gelen çarpışmaları önlemeyi amaçlıyor.

Değişikliğin yazarı, iktidar koalisyonunda yer alan Başbakan Robert Fico'nun solcu-popülist Smer partisinden Ľubomír Vážny, "Esas amaç, scooter sürücüleriyle artan çarpışma sayısı ışığında kaldırımlarda güvenliği artırmak," dedi.

Milletvekili, değişikliğin ihlalleri kanıtlamada faydalı olacağını, "özellikle de öncelikli olarak yayalara ayrılmış alanlarda uygun hızdan daha hızlı hareket edip etmediklerini objektif olarak belirlemenin gerekli olduğu durumlarda" söyledi.

Yasa 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek ancak şimdiden gündem oldu.