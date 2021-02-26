İlham Aliyev: Ermenistan bizi dinleseydi böyle rezil bir duruma düşmezdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'da Hocalı'nın intikamını aldıklarını, Ermenistan'ın da anlaşmaya uygun hareket ederek en doğru seçimi yapmış olacağını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Hocalı katliamının yıl dönümünde gerçekleştirilen basın toplantısına, video konferans yöntemiyle bağlandı.

Hocalı katliamının, Ermenistan faşizminin bir sonucu olduğunu dile getiren Aliyev, Ermenierin savaş suçu işlediklerini söyledi.

"HOCALI'NIN İNTİKAMINI ALDIK"

Aliyev, "Şehirlerimizin ateşe verilmesi, şehirlerin bombalanması, Ermeni faşizminin tezahürüdür. Hocalı Soykırımı kurbanlarının intikamını savaş meydanında aldık. Bugün Azerbaycan bölgede gösterdiği faaliyetlerle, bir daha aynı şeylere müsaade edilmemesi için adımlar atmaktadır. Soykırım, dünyada 10'dan fazla ülke tarafından kabul edilmektedir. Azerbaycan devleti, Hocalı Soykırımı'nın tanınması için çalışmalarına devam etmektedir. Biz bu kanlı cinayetin ne dünyada ne ülkemizde hiç unutulmamasını istiyoruz. Hiçbir zaman o durumuşa düşmeyip vatandaşlarımızı koruyabilelim. Karabağ'da yaşananları bile Azerbaycan'ın üstüne atmaya çalışmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

"ONLAR İÇİN EN İYİ SEÇENEK ANLAŞMAYA BAĞLI KALMAK"

Ermenistan'da dün yaşanan darbe girişimi olayına da değinen Aliyev, Ermenistan'ın rezil bir duruma düştüğünü, onlar için en doğru seçimin 10 Kasım'da varılan anlaşma metnine uymak olduğunu söyledi.

Aliyev, "Ermenistan’ın yönetimi vaktinde bizi dinleseydi böyle rezil bir duruma düşmezdi. Biz hiçbir zaman başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz. 10 Kasım’da imzalanan anlaşma icra ediliyor, icra edilmelidir. 10 Kasım’da imzalanan anlaşmaya uyulmaması durumunda Ermenistan daha zor bir duruma düşecektir. Protestolar Ermenistan devletini son derece sarstı. Ermenistan’da buhranlı vaziyet sürüyor, prensip olarak hiçbir ülkenin dahili işlerine karışmıyoruz. Ermenistan şimdi çok ağır vaziyette. Bunun sebebi şimdiki ve önceki yönetimlerdir. Ermenistan’ın önünde birkaç seçim var. Ama onlar için en uygun seçim 10 Kasım Anlaşmasına uymaktır. Aksi takdirde onlar için daha da ağır durum oluşabilir" ifadesini kullandı.

İlham Aliyev: Ermenistan bizi dinleseydi böyle rezil bir duruma düşmezdi VİDEO