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- İlham Aliyev: Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz
İlham Aliyev: Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz ama barış gücü için kendi şartlarımızı sunarız.
- Haber Merkezi
- 22.10.2020 - 13:45
- Güncelleme : 22.10.2020 - 13:45
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz ama barış gücü için kendi şartlarımızı sunarız.
Karabağ'daki Ermeniler kültürel özerklik sahibi olabilir."