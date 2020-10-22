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İlham Aliyev: Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz

İlham Aliyev: Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz ama barış gücü için kendi şartlarımızı sunarız.