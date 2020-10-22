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    İlham Aliyev: Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz ama barış gücü için kendi şartlarımızı sunarız.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 13:45
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 13:45
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    İlham Aliyev: Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz ama barış gücü için kendi şartlarımızı sunarız.

    Karabağ'daki Ermeniler kültürel özerklik sahibi olabilir."

     

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