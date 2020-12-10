İlham Aliyev: Türkiye’nin desteğini hissettik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zafer Geçidi Töreni'nde konuşuyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zafer Geçidi Töreni'nde konuşuyor:

"Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik.

Ermenistan bizimle rekabet edemedi. Ermenistan'ın yıkıcı adımları, savaşı kaçınılmaz kıldı. Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık.

Ermenistan işgal istedi, layıkıyla cevap verdik. 44 gün sonra Azerbaycan istediğine nail oldu, adaleti inşa etti. Her gün Azerbaycan ileri gitti.

44 gün boyunca bir gün bile geri çekilme olmadı. İstihkamları yararak geçtik. Biz haklıydık, hak ve adalet bizim tarafımızdaydı."

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