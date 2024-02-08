İlham Aliyev'in seçim yorumu: Azerbaycan halkı için tarihi önemi var Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tüm bölgelerde seçim düzenlenmesinin ülke halkı için özel öneme sahip olduğunu söyledi.

AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumhurbaşkanı seçimini değerlendirdi.

Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Aliyev, seçimin ülkenin tüm topraklarını kapsadığını anımsattı.

Aliyev, seçimleri gözlemlemek için Azerbaycan'da bulunan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev'i kabul etti.

"Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, kabuldeki konuşmasında, dünkü seçimlerin ilk kez ülkenin tüm topraklarını kapsadığına dikkati çekerek, Hankendi, Şuşa ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde seçim düzenlenmesinin Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıdığını vurguladı.

İlk aşama 2026'da tamamlanacak

Aliyev, zorunlu göçmenlerin bir kısmının ata yurtlarına geri döndüğünü, Büyük Dönüş Programı diye nitelendirdikleri bu sürecin ilk aşamasının 2026'da tamamlanacağını bildirdi.

Azerbaycanlılar, ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için dün sandık başına gitmişti.

Bir ilke imza atıldı

Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kurulmuş, böylece ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılmıştı.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de seçmenler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı seçebilmek için oy kullanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)