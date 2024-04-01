İmran Han'ın 14 yıl hapis cezası askıya alındı Eski Pakistan Başbakanı Han hakkında verilen mahkumiyet kararı donduruldu. Yeni duruşma, bayram sonrasına ertelendi.

AA

Hakkında verilen hapis cezalarıyla mücadele eden İmran Han'ın cezası durduruldu.

Pakistan'ın eski Başbakanı Han hakkındaki 14 yıl hapis cezası kararı askıya alındı.

Pakistan'da mahkeme, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandıkları yolsuzluk davasında 14'er yıl hapis cezası alan eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Bibi'nin mahkumiyetlerini dondurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre; İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde, Han’ın, kendisi ve eşi hakkındaki mahkumiyet kararına yaptığı itiraz değerlendirildi.

Mahkumiyetleri askıya alındı

Mahkeme, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandıkları yolsuzluk davasında 14'er yıl hapis cezası verilen eski Başbakan Han'ın ve eşi Bibi'nin mahkumiyetlerini askıya aldı.

Cezaevinde kalmaya devam edecek

Bir sonraki duruşma, Ramazan Bayramı'ndan sonraya ertelendi.

Farklı davalardan hapis cezası bulunan Han, cezaevinde kalmayı sürdürecek. Han'ın eşi Büşra Bibi de ev hapsinde kalmaya devam edecek.

5 günde üç farklı hapis cezası aldı

Pakistan'da mahkeme, 30 Ocak'ta "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan ve tutuklu yargılanan eski Başbakan Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

31 Ocak'ta da başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan Han ve eşi Büşra Bibi 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Ayrıca mahkeme, 3 Şubat'ta tutuklu eski Başbakan Han ve eşi Büşra Bibi'ye, yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezası vermişti.

Han hakkında verilen hapis cezalarının, 8 Şubat genel seçimlerinden kısa süre önce verilmesi dikkati çekmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)